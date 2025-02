Antonelli, allenamenti intensi per il primo GP con Mercedes

Kimi Antonelli: “Accanto a me ho le persone giuste, mi aiutano a sentire meno la pressione”

Andrea Kimi Antonelli è quasi pronto al debutto in Mercedes. L’italiano sta sfruttando queste ultime settimane a disposizione per prepararsi al meglio, sia dal punto di vista fisico che mentale. L’obiettivo principale resta quello di arrivare al primo Gran Premio della stagione nella migliore condizione possibile.

Il neo diciottenne si è raccontato in un’intervista rilasciata a Soymotor.com, in occasione della presentazione della nuova collazione Adidas x Mercedes. Con la stagione 2025 ormai alle porte, Antonelli approfitta di questi ultimi giorni per concentrarsi sulla preparazione fisica.

“L’allenamento si è abbastanza intensificato – ha affermato l’italiano – Anche perché nel corso della stagione non hai veramente tempo per allenarti, dato che il calendario è molto serrato. In un certo senso, hai due settimane in cui allenarti seriamente e provi a farlo nella miglior maniera possibile, perché puoi. Durante la stagione puoi perdere un po’ di forma fisica, semplicemente perché non puoi allenarti tanto”.

Nonostante la giovane età, le aspettative su di lui sono già altissime. Quel che sorprende è la serenità con cui si appresta ad affrontare un momento così cruciale della sua carriera. L’italiano è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Hamilton, ma sa di poter contare sull’appoggio del team e delle persone a lui care:

“Quel che conta è essere circondati dalle persone giuste: ho un gran team intorno a me, una meravigliosa famiglia alle spalle. Tutto ciò aiuta. Mi aiuta a essere concentrato e a sentire meno la pressione. Ho anche adottato un approccio diverso; provo a concentrarmi giorno per giorno sul processo e sulla preparazione”.

Antonelli e la preparazione fisica, in vista dell’esordio in Mercedes

Se ad essere cambiato è il suo approccio mentale, non meno importante è l’aspetto fisico. Lo sforzo fisico a cui viene sottoposto il fisico dei piloti di Formula 1 è decisamente maggiore, per cui Kimi ha dovuto modificare il suo modo di allenarsi rispetto al passato. Adesso, molti degli esercizi si concentrano sull’area del collo, la parte maggiormente sollecitata dalla forza G, quando si è a bordo di una Formula 1.

“Il collo è stato il cambiamento più grande nell’allenamento – ha affermato il bolognese – Lo sto allenando molto di più, perché in Formula 1 è importante avere un collo forte. È diverso dalla Formula 2, dove è più una questione di spalle e braccia, perché lì non hai il servosterzo. Ma, ovviamente, cerchi di essere nella migliore forma possibile in ogni modo”, ha concluso.

Mancano ormai poche settimane al via della stagione 2025 di Formula 1, si partirà dal Gran Premio d’Australia. Antonelli sa che presto dovrà fare i conti con un turbinio di emozioni, ma è sempre più impaziente di cominciare: “Quando arriverà il momento di Melbourne sarò nervoso, sentirò sicuramente le farfalle nello stomaco, ma è quello che è: questo è lo sport che mi appassiona di più ed è una grande opportunità. Non vedo l’ora di iniziare!”