Altro scossone per la FIA: Wittich non sarà più il direttore di gara

Continuano le brutte notizie per la FIA: addio all’ormai ex direttore di gara, Niels Wittich. Al suo posto Rui Marques

E’ altamente insolito che un direttore di gara venga cambiato durante una stagione, soprattutto a così poche gare dal termine. Eppure è successo. E Niels Wittich, ormai ex direttore di gara della FIA, è stato sostituito con effetto immediato da Rui Marques. Il tedesco, infatti, non sarà già presente dal prossimo Gran Premio a Las Vegas, domenica 24 novembre. La mossa, del tutto inaspettata, pare essere avvenuta rapidamente: secondo quanto riferito alla BBC Sport, lo staff della FIA è stato informato martedì mattina. Un portavoce dello stesso ha dichiarato: “Niels ha svolto i suoi numerosi compiti di direttore di gara con professionalità e dedizione. Lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo il meglio per il futuro“.

Nonostante però dal comunicato della FIA sia evincibile che il sostituto di Masi “abbia lasciato la sua posizione per perseguire nuove opportunità“, ciò non concorda con la versione rilasciata dal sito tedesco motorsport-magazin.com. Testata per cui il suo reporter di Formula 1, Christian Menath, ha scritto che Wittich in realtà non si è dimesso. Ma, bensì, è stato licenziato. In aggiunta a questo, una fonte autorevole ha affermato che Wittich ha lasciato la sua posizione prima del previsto a causa del rapporto burrascoso con l’attuale presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. In risposta, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha dichiarato di non poter fornire ulteriori informazioni oltre al comunicato ufficiale.

Rui Marques: chi è il nuovo direttore di gara

Per ricoprire uno dei ruoli più cruciali nella Formula 1 è stata scelta una figura di grande esperienza nel mondo dei motori. Proveniente dalla Federazione Portoghese dell’Automobile e del Karting (FPAK), Rui Marques non è nuovo a questo tipo di ruoli. L’uomo, di origini portoghesi, ha ricoperto di recente la posizione di direttore di gara di Formula 2 e Formula 3. I suoi anni in ruoli di supervisione e gestione, gli hanno permesso una profonda conoscenza delle dinamiche di pista e delle varie regolamentazioni. La FIA ha dichiarato a riguardo: “Rui Marques porta con sé un ricco bagaglio di esperienza, avendo precedentemente ricoperto ruoli come marshall di pista, scrutatore, commissario a livello nazionale e internazionale. Oltre a essere stato vice direttore di gara di vari campionati“.

Grazie alla sua reputazione, Rui Marques sembra essere la scelta giusta per la Federazione Internazionale. Il nuovo direttore di gara è riconosciuto per il suo approccio calmo e sistematico, qualità che molti ritengono essenziali per gestire le difficoltà di un ruolo complesso come quello che andrà a ricoprire. Questo cambiamento segna un’ulteriore importante modifica all’interno della gerarchia della Federazione, dove Wittich è l’ultimo di una serie di figure di alto livello ad abbandonare la nave. L’obiettivo principale adesso è quello di evitare il più possibile controversie simili a quelle passate, che hanno messo in luce negativa la FIA. Che sia la volta buona?