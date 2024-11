UFFICIALE: accordo Alpine-Mercedes su unitá di potenza fino al 2030

Alpine ha confermato di utilizzare l’unitá di potenza e il cambio Mercedes almeno fino al 2030. É stato raggiunto l’accordo pluriennale con il produttore tedesco

Il team Alpine conferma l’accordo pluriennale con la Mercedes per la fornitura di cambio e unitá di potenza. Non sono bastate le numerose proteste e i richiami all’attenzione della dirigenza dell’organizzazione di Viry-Chatillon nei confronti di Luca de Meo per scongiurare la chiusura del reparto motori del team Renault. Pare, infatti, che quest’ultimo non sará piú fornitore di power unit a partire dal 2026, sebbene l’unitá di potenza per quell’anno fosse giá quasi pronta.

Renault lascia quindi il posto a Mercedes. L’accordo é stato annunciato ieri 12 Novembere, un mese e mezzo dopo che era stata certificata la chiusura del reparto motori Formula 1 di Viry Chatillon. “L’accordo pluriennale consentirà a Mercedes-Benz di fornire unità di potenza al team BWT Alpine Formula One durante la nuova era di regolamentazione, dal 2026 fino ad almeno il 2030. Oltre all’unità di potenza, il team BWT Alpine Formula One riceverà anche i cambi Mercedes a partire dalla stagione 2026“: è così la conferma ufficiale del team, che sarà associato per almeno quattro anni con i tedeschi.

Renault rimarrá comunque per il 2025 in quanto i piani non sono cambiati e pertanto verrá la normativa esistente. Ció non toglie che Alpine sta vivendo un grande processo di cambiamento e di trasformazione a seguito dell’arrivo di Oliver Oakes, capo del team, e Flavio Briatore, consulente alla guida.

Sará la svolta?

Il cambio di fornitura motore e cambio rappresenta una svolta per un team. Nel caso di Alpine, questo aspetto risulta particolarmente rilevante, visto che il team ha piú volte lamentato un deficit di potenza della sua power unit, nonché un ritardo tecnologico che, in vista del 2026, andava colmato.

Adesso, passando ai motori Mercedes, ci si aspetta un cambio di passo tale da far valere il nuovo fornitore. Inoltre, il passaggio dallo sviluppo in proprio alla fornitura dal team tedesco consentirá ad Alpine un cospicuo risparmio di soldi. Si passa dai 120 milioni di euro a meno di 20 per la fornitura di una power unit che sará almeno alla pari con il 30% della griglia.