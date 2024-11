Formula 1: confermato un unico evento di lancio nel 2025

Un unico evento di lancio. La Formula 1 si rifà il look

Tutti i 10 team e i 20 piloti, oltre alle loro livree per il 2025, saranno presenti nell’evento di lancio per la prossima stagione all’O2 di Londra il 18 febbraio. Lewis Hamilton alla Ferrari tra i nove cambi di pilota sulla griglia del 2025 finora è sicuramente quello che fa più discutere. La Formula 1 organizzerà la sua prima presentazione di tutti i team, con la partecipazione dei 20 piloti in griglia e delle nuove livree delle auto, in un evento senza precedenti che aprirà la stagione.

L’evento del 18 febbraio, che si terrà nell’iconica sede di Londra dalle 20:00 alle 22:00, segnerà l’inizio del 75° anniversario della Formula 1 e avrà luogo otto giorni prima dell’inizio dei test pre-stagionali in Bahrein e poco meno di un mese prima del Gran Premio di apertura della stagione in Australia, il 16 marzo. Allo stato attuale, nove dei 20 piloti cambieranno proprietario nel 2025, in un imminente inverno di grandi cambiamenti: il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari è probabilmente il più grande nella storia di questo sport.

L’evento all’O2 prevede interviste con i principali piloti di questo sport, nonché esibizioni di musica dal vivo e intrattenimento per i tifosi presenti; i biglietti saranno in vendita da venerdì.

Un unico evento per “domarli”

“Per la prima volta riuniremo i nostri fan, tutte le 20 superstar del nostro sport e alcuni ospiti molto speciali per dare ufficialmente il via alla nostra nuova stagione e celebrare il nostro 75° anno di gare“, ha affermato il presidente Stefano Domenicali. “Con la stagione 2025 destinata a essere una stagione classica dopo tutto lo spettacolo del 2024, questa è una fantastica opportunità per gli appassionati di tutte le età di vivere da vicino l’incredibile spettacolo di intrattenimento che è la Formula 1.”

Un evento di lancio congiunto di questo tipo è stato a lungo ipotizzato, ma finora non è mai stato realizzato. I team hanno tradizionalmente tenuto lanci individuali per rivelare le loro auto e le formazioni dei piloti prima delle corse in pista della pre-stagione.