Alpine F1 Team, presentati i piloti dell’Academy 2021

Alpine ha presentato i piloti del programma giovani dell’Academy 2021: Christian Lundgaard, Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Caio Collet e Victor Martins

Nella giornata odierna, Alpine F1 Team ha annunciato i cinque piloti dell’Alpine Academy che nel 2021 saranno impegnati in Formula 2 e in Formula 3, portando con sé grande speranze e aspirazioni. Christian Lundgaard, Guanyu Zhou e Oscar Piastri competeranno in Formula 2, mentre Caio Collet e Victor Martins faranno il loro debutto in Formula 3.

Christian Lundgaard, 19 anni e nativo di Hedensted in Danimarca, si appresta a disputare la sua seconda stagione in Formula 2 con la ART Grand Prix, con la quale nel 2020 ha ottenuto la settima posizione in classifica. Nel team francese il figlio d’arte si troverà come compagno di squadra Théo Pourchaire, pilota talentuoso e grande promessa della categoria. Il suo obiettivo sarà di migliorare le sue prestazioni nel 2021 e rimanere in lotta per il titolo.

Guanyu Zhou affronterà la sua terza stagione in Formula 2 con la UNI Virtuosi. Il pilota cinese ha altresì ottenuto il ruolo di tester per la Renault lo scorso anno. Nel 2020 riuscì a conquistare la sua prima vittoria nella categoria e ha terminato tra i primi sei, avendo tra l’altro sofferto di vari problemi tecnici sulla sua monoposto.

Oscar Piastri farà il suo debutto in Formula 2 nella stagione 2021 dopo aver vinto in Formula 3 nel 2020. L’australiano tornerà a correre con la Prema Powerteam, la Scuderia vincitrice del titolo iridato lo scorso anno e condividerà il box con Robert Shwartzman. Oscar Piastri, 19 anni e nativo di Melbourne, porterà con sé grandi aspettative per questo suo primo anno, durante il quale cercherà di imparare al massimo e vedrà di lottare nella zona alta della classifica.

MP MOTORSPORT ANNUNCIA VICTOR MARTINS E CAIO COLLET

Victor Martins, vincitore del titolo in Formula Renault Eurocup nel 2020, farà il suo debutto in Formula 3 con la MP Motorsport. Il giovane francese dopo aver disputato due stagioni in Formula Renault, compirà un vero e proprio balzo in una delle categoria più uguali e divertenti del motorsport.

Il team olandese per il 2021 ha scelto di affidare le proprie vetture a due piloti esordienti, come Victor Martins e il brasiliano Caio Collet. I due sono si conoscono molto bene, avendo corso insieme in Formula Renault Eurocup. Nel 2020 sono stati contendenti per il titolo, finito nelle mani di Martins. Caio Collet ha concluso in seconda posizione e in questa nuova esperienza in Formula 3, cercherà di distinguersi e fare bene come hanno fatto altri piloti brasiliani come Pedro Piquet.