AlphaTauri: “Non sarà facile trovare un motorista come Honda”

Honda abbandona (di nuovo) ufficialmente la Formula 1, inguaiando di fatto i team clienti della casa giapponese (Red Bull e AlphaTauri).

Franz Tost apprende con rassegnazione l’annuncio shock della Honda avvenuto poche ore fa, con cui la casa dalle ali argentate comunica ufficialmente il suo ritiro dalla Formula 1. Un fulmine a ciel sereno per la scuderia di Faenza che adesso dovrà necessariamente trovare un nuovo motorista. Il team principal AlphaTauri definisce il motore Honda come uno dei migliori in griglia e avverte che sarà difficile trovare un partner come il costruttore nipponico.

Le parole del manager austriaco: “Scuderia AlphaTauri e Honda hanno costruito un grande rapporto professionale da quando abbiamo iniziato a collaborare nel 2018. Abbiamo avuto dei successi insieme negli ultimi anni, vincendo una gara e arrivando due volte sul podio, con un secondo terzo posto”. Tost esprime poi la sua preoccupazione nel trovare un motorista come Honda nel futuro: “Non sarà facile trovare un partner motoristico come Honda, ma ovviamente inizieremo a studiare tutte le possibilità per trovare la migliore soluzione nel 2022″.

I risultati ottenuti dalla Honda, sia in AlphaTauri che in Red Bull, (15 podi tra cui 5 vittorie) confermano i grandi passi in avanti compiuti dalla casa giapponese in Formula 1. Questo non ha fatto altro che aumentare il rammarico e le perplessità in Tost. “E’ un peccato che Honda abbia deciso di interrompere il proprio impegno per la Formula 1. Le prestazioni delle loro power unit sono costantemente migliorate e sono diventati improvvisamente uno dei migliori motori sulla griglia in un breve periodo di tempo”, ha affermato il team manager.

HONDA VERSO IL FREE CARBON

Il costruttore giapponese ha dichiarato nel suo comunicato ufficiale la volontà di proiettarsi verso un futuro “full electric”, abbandonando definitivamente l’uso dei carbon fossili. Questo ha spinto i vertici della Honda a spostare le proprie risorse verso il raggiungimento di tali obbiettivi, sacrificando quindi l’impegno nella massima categoria automobilistica. E’ molto probabile che anche altri fattori abbiano contribuito ad un decisione così estrema, come la crisi derivante dalla pandemia o i costi troppo elevati per la costruzione di una power unit.

Franz Tost, tuttavia, rispetta la decisione del proprio partner e ringrazia la Honda per il lavoro svolto in questi anni di collaborazione. “Rispettiamo la decisione della Honda di concentrarsi su iniziative ambientali. Tutti in AlphaTauri augurano loro il meglio mentre proseguono le loro sfide e un futuro di successo. Vogliamo sinceramente dire grazie alla Honda per la proficua collaborazione. Abbiamo apprezzato ogni giorno di lavoro insieme“, ha concluso Tost.