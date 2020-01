Alonso: “Vorrei tornare in Formula 1, in estate ci penserò”

Fernando Alonso vorrebbe tornare in Formula 1 perciò pianificherà i suoi prossimi due o tre anni di carriera questa estate. Lo spagnolo al momento sta disputando la Dakar, ma una volta terminato il Rally, avrà il tempo di pensare al suo prossimo progetto

Fernando Alonso porta il suo futuro oltre la Dakar, anche se ha già dichiarato che la sua prossima sfida sarà quella di tornare a Indianapolis il prossimo maggio, seppur al momento non c’è ancora la conferma ufficiale, ma si dice che dovrebbe partecipare con il team di Andretti. Quindi, lo spagnolo dovrà decidere, questa estate, in merito ai suoi prossimi due o tre anni di carriera, se Formula 1 o gare di durata. Sebbene abbia già limitato il suo futuro in queste due opzioni, assicura che la sua idea è di tornare nel Circus perché la categoria regina è ciò che gli piace di più, anche se ha i suoi svantaggi.

“Devo ancora terminare la Dakar, poi le 500 miglia di Indianapolis. In estate però dovrò prendere una decisione. Ho l’idea di tornare nel Circus e in estate penserò a cosa dovrò fare durante i prossimi due o tre anni della mia carriera. Mi sento un pilota di Formula 1 e questo è quello che mi piace e che so fare meglio. Non so ancora se tornerò o meno, deciderò con calma durante i prossimi mesi”, ha così affermato Fernando Alonso a riguardo, in un’intervista rilasciata al Partidazo, COPE.

LA FORMULA 1 HA ANCHE I SUOI SVANTAGGI

“E’ quello che mi piace fare di più, è la categoria regina delle corse automobilistiche, ma ha anche i suoi svantaggi. La Formula 1 ha bisogno di completa dedizione e, la tua vita inevitabilmente deve girare intorno a essa; ho già 18 anni completamente dedicati a lei alle spalle e ora devo valutare se voglio tornare ancora per altri due o tre anni. Inoltre devo anche valutare molti altri aspetti, perciò è necessario del tempo per prendere la decisione più giusta per me”, ha così concluso Fernando Alonso.