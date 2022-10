Alonso: "Verstappen? Se continuerà in questo modo..."

Max Verstappen neo bi-campione del mondo, potrebbe diventare uno dei piloti più vincenti in Formula? Per Fernando Alonso…

Tutto è pronto negli Stati Uniti e ad Austin per il weekend che sta per partire, con il 19° round della stagione di Formula 1 2022. Max Verstappen si presenta a questo appuntamento da due volte campione del mondo, come un altro pilota presente in griglia, Fernando Alonso.

Il pilota olandese ha vinto il GP Giappone e conquistato il titolo iridato, eguagliando Fernando Alonso non per essere diventato due volte campione del mondo, e sullo stesso circuito, ma anche per il numero di vittorie in Formula 1, ovvero 32.

Alla vigilia del GP Stati Uniti, Fernando Alonso ha commentato il traguardo raggiunto da Max Verstappen. Lo spagnolo riconosce nel suo giovane collega, il potenziale per diventare tra i più grandi piloti della Formula 1, soltanto se sarà in grado di avere sempre una vettura competitiva.

Fernando Alonso ha vinto i suoi due titoli iridati nel 2005 e nel 2006, e da allora sta inseguendo l’obiettivo di vincere il terzo. Una caccia finora rimasto insoddisfatto, complici le sfortune e scelte che sicuramente non lo ha premiato in positivo.

Fernando spiega a Max come avere successi

Alla luce della sua lunga esperienza in Formula 1 e nel motorsport in generale, Alonso è convinto che Verstappen può continuare a mietere successi nella categoria, soltanto se potrà contare sul mezzo giusto.

Intervistato da RacingNews365.com a proposito di Max Verstappen e sulla sua possibilità di diventare un grande dello sport, Fernando Alonso ha così risposto: “Se continuerà in questo modo e con la miglior macchina? Sì. Se per qualche motivo Red Bull non vincerà nei prossimi anni, di sicuro rimarrà con solo due titoli iridati”.

Max verso il rush finale già da campione del mondo

A quattro gare dal termine della stagione 2022, Max Verstappen si trova di fronte a uno scenario diverso, essendo già Campione del Mondo. Di sicuro, potrà affrontare le restanti gare con più tranquillità, almeno questo è il pensiero di tutti.

Situazione che lo stesso Fernando Alonso ha sperimentato, in seguito alla vittoria del primo titolo nel 2005, con due gare ancora da disputare. Il pilota dell’Alpine, ha così risposto a chi gli ha chiesto un commento su come Max si sentirà in questo momento: “È una situazione diversa. Sei senza pressione, e quindi affronti il weekend un po’ più rilassato e pronto ad assumerti dei rischi”.

“In ogni modo, penso che sia ancora meglio considerando le prestazioni di Max nelle prossime quattro gare, in quanto non avrà nulla di cui preoccuparsi. Sarà libero di rischiare e usare tutto il potenziale della macchina e di sé stesso,” ha così aggiunto Alonso in conclusione.