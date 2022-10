Caso budget cap-Red Bull: cosa ne pensa Verstappen?

Il due volte Campione del Mondo Max Verstappen parla del caso budget cap nel quale Red Bull è protagonista

Sono passate settimane da quando l’ormai celeberrimo e discusso caso del budget cap è esploso. E una decisione concreta non sembra essere ancora arrivata. Numerosi sono stati i team, Ferrari e Mercedes in prima linea, a favore di sanzioni nei confronti del team di Milton Keynes. La FIA, dal canto suo, non si è ancora espressa definitivamente sulla questione. Ma cosa ne pensa Verstappen, pilota che con Red Bull lo scorso anno ha vinto il suo primo Mondiale?

Ai microfoni di Sky Italia, nel media day del GP degli Stati Uniti, ha dichiarato Verstappen: “Caso budget cap? Non è stato ancora confermato nulla, ma come squadra sappiamo con cosa dobbiamo fare i conti. Penso che siamo stati piuttosto chiari su ciò che riteniamo corretto. È comunque una decisione ancora in corso e alla fine non è il mio lavoro, è una questione da risolvere tra la squadra e la Federation Internationale de l’Automobile”.

Focus sul proprio lavoro

Incalzato da ulteriori domande a riguardo, ha affermato pungente Verstappen: “Penso che sia principalmente perché noi di Red Bull abbiamo fatto bene come squadra, cercano di ‘rallentarci’ in ogni modo possibile. Ma è così che funziona anche la Formula 1, tutti alla fine sono un po’ ipocriti. Ma va bene così, non è un problema. Dobbiamo solo concentrarci e focalizzarci sul nostro lavoro”.

“Questo stesso anno, il 2022, è stato davvero speciale. Tra le vittorie che abbiamo ottenuto come squadra e l’atmosfera generale all’interno del team è stato tutto davvero fantastico. Penso che come squadra stiamo progressivamente crescendo e diventando ogni giorno più forti. Ovviamente apprezzeremo quest’anno, ma speriamo, chiaramente, anche il prossimo anno di poter fare qualcosa di simile”, ha affermato l’olandese Verstappen per concludere.