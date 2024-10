Alonso verso il terzo titolo mondiale di Formula 1: sará possibile?

Il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso ha dichiarato di voler ottenere il terzo titolo in Aston Martin: sogno o realtá?

Fernando Alonso rappresenta uno dei piú grandi campioni di tutti i tempi, nonché uno dei piú versatili: due titoli mondiali in Formula 1 e uno con l’endurance a Le Mans. Mancherebbe solo la 500 Miglia di Indianapolis per completare la triplice corona, ma attualmente lo spagnolo ha firmato un nuovo contratto che lo vede in Aston Martin almeno fino al 2026.

Quando gli é stato chiesto della prospettiva di ritornare a Indianapolis dopo aver fallito ben tre volte, il pilota spagnolo ha risposto: “Ho provato Indy 500 tre volte e non ha avuto successo. È l’unico che manca [dalla tripla corona]. Ma al momento, non è nel mio piano”.

Pare, infatti, che il quarantatreenne sia maggiormente concentrato sulla Formula 1 aspirando a vincere il terzo titolo mondiale.“Sono molto, molto concentrato [su] Formula 1 ora. Per i prossimi due o tre anni, voglio vincere il terzo titolo mondiale. Questa è la mia prima e unica priorità al momento. Dopo, perché avrò 45, 46 anni, penso che l’impegno che richiederà per andare alle Indy 500, la quantità di apprendimento che dovrò rifare… sarà un po’ troppo”, ha dichiarato Alonso.

E non avrebbe tutti i torti adesso che il team di Lawrence Stroll ha rafforzato i suoi ranghi tecnici con la leggendaria figura di Adrian Newey. Il genio ha infatti rifiutato la proposta di Ferrari per approdare in Aston Martin dal 2025. Questo aspetto potrebbe agevolare il desiderio di Alonso, avendo al fianco un team degno di nota.

Un pilota versatile

Dopo l’abbandono della Formula 1, Alonso si é dedicato ad altre categorie del motorsport come la Dakar e la 500 Miglia di Indianapolis. Sebbene la 500 Miglia non sia andata a buon fine, lo spagnolo ha concluso al 13ecimo posto nel Rally Dakar 2020 con la Toyota al fianco di Marc Coma, cinque volte vincitore della gara.

La versatilitá di Alonso risiede proprio in questo: nell’abilitá di adattarsi ad ogni circostanza riuscendo a superare le avversitá ed é ció che lui stesso ha affermato. “Non si può guidare una vettura di Formula 1 come una macchina Le Mans che deve fare 24 ore per vincere la gara, o il rally Dakar, dove si deve passare attraverso le dune e la ghiaia intorno Saudi. Quindi, ho dovuto imparare e partire da zero in molte di quelle categorie e circondarmi dei migliori piloti del mondo specificamente su quella serie, e imparare da loro, ed essere umile”, ha dichiarato Alonso.