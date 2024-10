FIA, 2026: esteso a nove il numero di giorni di test prestagionali

Visto il cambio di regolamento del 2026, nasce la necessitá di aumentare il numero di giorni di test prestagionali: tre prove da tre giornate ciascuna

Come é noto, il 2026 prevederá un cambio di regolamento per le unitá di potenza. Oltre ai nuovi approcci che questo comporterá, la Formula 1 ha visto in questo un incentivo per estendere il numero di giorni di test prestagionali. Ci saranno nove giorni di test divisi in tre prove da tre giornate ciascuna. In questo scenario, l’obiettivo é quello di acceleare il piú possibile lo sviluppo delle auto future.

Nonostante la stagione 2025 non sia neanche cominciata, l’attenzione é giá focalizzata alla stagione ancora successiva. Nel corso di un incontro della commissione FIA a Faenza, Stefano Domenicali e Nicolas Tombazis hanno dichiarato: “Il calendraio prevederá tre test di tre giorni ciascuno in riconoscimento delle sfide poste dal nuovo regolamento per le unità di potenza”.

An evening with the Team Principals ‍ Where would you sit at the F1 Commission Meeting? : @visacashapprb #F1 pic.twitter.com/bA7jcId7WW — Formula 1 (@F1) October 3, 2024

Un anno di cambiamenti …

Oltre ai cambiamenti sul numero di test, ci sará anche una modifica al regolamento finanziaro. “L’obiettivo del regolamento 2026 è quello di fornire un equilibrio competitivo tra equità sportiva e sostenibilità finanziaria“. L’idea sarebbe quella di introdurre una gara tra rookie ad Abu Dhabi subito dopo la fine della stagione.

“Il concetto di una ‘gara per i principianti’ è stato discusso e aggiunto al calendario dei test post-stagione del 2024 ad Abu Dhabi. Sebbene il concetto abbia ricevuto un ampio sostegno, è stato determinato che, a causa delle limitazioni di calendario e organizzazione, l’evento non si sarebbe tenuto nel 2024 e le discussioni continueranno per formulare un potenziale concetto e un piano per il 2025“, hanno specificato in tale comunicato. Inoltre, il Comitato Tecnico Consultivo, insieme alle squadre della griglia, ha raggiunto un accordo: modificare la normativa per cercare di migliorare le prestazioni, l’aerodinamica e la sicurezza.