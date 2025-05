Alonso a zero punti: inizio 2025 complicato!

Otto gare concluse e zero punti per Fernando Alonso. Un avvio di stagione 2025, tra i peggiori per lo spagnolo.

Fernando Alonso sta inevitabilmente eguagliando un record: una situazione che non accadeva dalla sua primissima stagione in Formula 1, ovvero l’aver disputato le prime otto gare del mondiale 2025, senza conquistare punti. Una situazione inedita, che non si verificava dal suo debutto in Formula 1 con la Minardi nel 2001.

Non il miglior inizio di stagione per il pilota e due volte campione del mondo di Formula 1, tra ‘mille peripezie’: sfortune, strategie rivelatesi sbagliate e incidenti. In alcune occasioni, è arrivato vicino alla conquista di un punto, ma per qualche motivo l’agognato risultato non è arrivato.

È accaduto nel 2015 all’epoca con la McLaren, con Alonso che ha disputato le prime sette gare con zero punti, rompendo il digiuno all’ottava tappa. Inizio negativo, che si ripetuto nel 2017 sempre con la McLaren. Ma prima ancora, era accaduto nel 2001 quando era in Minardi, ed era un debuttante in Formula 1. Come ogni pilota al debutto, stava prendendo confidenza con la categoria.

Fernando alle prese con la sfortuna

Tuttavia, questa nuova striscia negativa, non è legata a una mancanza di prestazione, ma piuttosto per una serie di circostanze sfortunate. Ma anche, una vettura che stenta a trovare la giusta finestra di prestazioni.

In più di un’occasione, Alonso ha sfiorato l’impresa di finire in zona punti. Tuttavia, il risultato finale è stato compromesso da diversi fattori sfavorevoli al suo talento di guida.

Un po’ lo si è visto, in questo trittico di gare iniziato con il GP di Imola. Aston Martin ha introdotto delle novità a Imola, con la vettura che ha positivamente risposto. Fernando Alonso si è trovato incredibilmente a lottare per una quinta posizione, un risultato che difficilmente si pensava di ottenere, in particolare dopo la tappa di Miami. Un paio di giri perfetti, con pneumatici Medium che l’ha portato a guadagnare la Q3, e poi la posizione sulla griglia di partenza. Stessa cosa è accaduto a Monaco, con un ottimo settimo posto ottenuto in qualifica, diventato sesto a seguito delle penalità di Lewis Hamilton.

Ma, i risultati ottenuti al sabato da parte del team Aston Martin, non si sono concretizzati con un bottino di punti. A Imola, la sfortuna ha penalizzato Alonso, che ha chiuso in 11° posizione: lo spagnolo ha espresso scontentezza per la gestione della Virtual Safety Car, ma anche una cattiva strategia che lo ha penalizzato e impedito di ottenere di più. Il GP di Monaco, invece si è concluso nelle fasi iniziali, per via di un problema al motore che ha costretto lo spagnolo a ritirare la vettura.

15 laps in. ⏱️ Fernando’s P5 and Lance P14 after other cars make their initial stops. Both drivers are on hard tyres and told to push in clearer air.#MonacoGP pic.twitter.com/CVPf6KGRH6 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 25, 2025

Nell’attesa del 2026

La stagione 2025, si sta rivelando molto competitiva soprattutto nel mezzo. Quando è così, qualsiasi dettaglio può fare la differenza. La mancanza di punti, non rispecchia fedelmente il livello mostrato dal due volte campione del mondo, che nonostante tutto continua a essere un riferimento per ritmo, gestione e lettura della gara.

Il campionato è ormai iniziato, e mancano ancora una buona metà parte di tappe da affrontare, e con circuiti dove storicamente Alonso ha ottenuto ottimi risultati. Lo stesso pilota, sente che la situazione può avere una svolta. Il suo obiettivo è di conquistare i punti, dimostrare costanza ed esperienza, ingredienti che possono fare la differenza.

In tutto questo, Fernando Alonso aspetta con impazienza l’arrivo del nuovo anno 2026, quando in Formula 1 prenderà il via una nuova era. In più, ci sarà la prima vettura Aston Martin creata da Adrian Newey e la motorizzazione Honda.

In Aston Martin, tutti gli sforzi e almeno la maggior parte saranno, e sono già concentrati sulla futura stagione: Alonso ci crede e pensa già alla vittoria nel GP Australia 2026…