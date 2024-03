Alonso: “Preparare i giovani piloti è difficile”

Alonso ha individuato nel budget cap e in un calendario sempre più fitto, i principali ostacoli che impediscono ai giovani piloti di debuttare

Il due volte iridato spagnolo si è soffermato su uno dei problemi principali della Formula 1 di oggi: la formazione dei piloti del futuro. “Penso sia difficile creare un test team come in passato, per preparare davvero i giovani piloti”, ha dichiarato Alonso, che vede nella mancanza di tempo una delle cause principali. A ciò va aggiunto che i team presenti in griglia sono solo 10 rispetto ai 12 di un decennio fa, con una disponibilità di 20 posti per stagione. Anche la mancanza di eventi al di fuori del weekend di gara rende il tutto più difficile. Non a caso il campionato di quest’anno è il primo della storia a non presentare alcun cambiamento nelle line-up.

Anche le poche occasioni arrivate nel corso delle precedenti stagioni per mettersi in mostra non hanno avuto dei finali piacevoli. Va sottolineato poi, che in entrambi i casi le agognate chance in Formula 1 siano arrivate a seguito di un’operazione all’appendicite (De Vries sostituisce Albon in Williams) e la frattura di un polso (Lawson subentra all’infortunato Ricciardo in Alpha Tauri), non da una reale intenzione dei team. Anche il giovane Bearman a Jeddah ha potuto stupire tutti in Ferrari, soltanto a causa dello stop forzato di Carlos Sainz. Riuscirà a ritagliarsi un posto in griglia rispetto agli altri rookie? La verità è che neanche una sua ipotetica vittoria del campionato F2 può dargli certezze.

Alonso sulla questione rookies

“I team sono così stressati dal budget cap e da tutto lo staff che viaggia in giro per il mondo per queste 24 gare. Perciò penso che sia abbastanza impossibile preparare davvero un giovane pilota“, ha dichiarato Alonso. “Anche con i test invernali se metti un rookie in una monoposto avrà un giorno e mezzo prima di iniziare un campionato del mondo. Quindi, questo probabilmente impedisce ad alcuni dei team principal di promuovere un giovane in Formula 1. Ci sono un sacco di cose che non funzionano in questo sport e a volte dobbiamo alzare la voce. Speriamo che qualcuno ci ascolti”, ha continuato.

“La Formula 1 è uno sport duro, in cui non si fanno sconti. Sarebbe bello vedere più test. Ci sono un paio di grandi team che possono permettersi di correre con una vecchia vettura e impostare un programma con i piloti della Formula 2″, ha aggiunto. “Ho letto che Kimi Antonelli avrà modo di prepararsi in questa stagione. Alcuni grandi team possono permetterselo, ma non si tratta di una preparazione o di test adeguati. Questo è il nostro sport al momento”, ha concluso, riportando l’esempio del giovane pilota che è già nel radar di Toto Wolff come possibile sostituto di Lewis Hamilton in Mercedes.

Alice Lomolino