Sulayem: la FIA lo proscioglie da tutte le accuse

Il Dipartimento di conformità della FIA ha esaminato le accuse avanzate contro Ben Sulayem da un informatore su due incidenti separati avvenuti nel 2023

Sembra tutta acqua passata quella da cui è uscito oggi il presidente FIA Ben Sulayem. Dopo le due accuse mosse nei giorni scorsi, sembra che per la FIA l’assoluzione sia totale. La prima accusa riguardava l’ipotesi che avesse interferito con la decisione degli steward di annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso al Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il secondo incidente è avvenuto al Gran Premio di Las Vegas. Ha riguardato le accuse secondo cui Ben Sulayem avrebbe spinto la FIA a non approvare la certificazione della pista per la nuova tappa della F1.

Tuttavia, a seguito di un’indagine da parte del responsabile della conformità della FIA e del suo comitato etico composto da sei persone, mercoledì è stato annunciato che non c’erano prove che Ben Sulayem avesse agito in modo improprio.

Il completamento delle indagini della FIA ha richiesto 30 giorni e include interviste con 11 testimoni.

In una dichiarazione rilasciata dalla FIA, si legge: “Dopo aver esaminato i risultati delle indagini, il Comitato Etico è stato unanime nella decisione. Non c’erano prove a sostegno delle accuse di interferenza di qualsiasi tipo che coinvolgevano il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem”. Ha aggiunto: “Le accuse contro il presidente della FIA erano infondate e sono state presentate prove forti oltre ogni ragionevole dubbio a sostegno della determinazione del Comitato Etico della FIA”.

“La completa collaborazione, trasparenza e conformità del Presidente durante tutto il processo in questa indagine è stata molto apprezzata.” L’incidente in Arabia Saudita riguardava Ben Sulayem accusato di aver tentato di ottenere l’annullamento della pena di Alonso.

Tutta una farsa?

Si presume che abbia chiamato lo sceicco Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, vicepresidente della FIA per lo sport per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa e suo stretto alleato, che era presente alla gara, per aiutarlo.

Anche Ben Sulayem era stato chiaro riguardo al fatto che l’approvazione per la pista di Las Vegas fosse una sua responsabilità, e aveva detto che se avesse voluto impedire che ottenesse il via libera allora avrebbe avuto il potere di farlo da solo.

Parlando recentemente alla rivista GP Racing, ha detto: “Il presidente della FIA è colui che firma l’omologazione per la nuova pista, o per tutte le piste. L’ho sostenuto. Avrei potuto dire di no, [perché non era pronto in tempo per l’ispezione]”.

“Ma non appena la mia squadra ha detto che era sicuro… poiché sono un pilota, mi preoccupo del benessere dei piloti e delle persone che li circondano, del nostro staff e dei commissari. L’ho fatto.

È stata una cosa importante. Se avessi detto di no, sarebbe stato disastroso [per la F1]. Ma sarebbe stato legale. Ma sto attento perché amo questo sport”.