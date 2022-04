Alonso: “Meritiamo di stare più in alto”

Alonso crede che l’Alpine faccia fatica a concretizzare i risultati, ma che meritrebbe di stare più in alto nella classifica costruttori

Dopo le prime due gare in Bahrain e in Arabia Saudita, Fernando Alonso ha iniziato a tirare le somme e dare un resoconto generale dell’avvio di stagione 2022. Il due volte Campione del Mondo è contento della vettura e del ritmo che la squadra francese ha dimostrato di avere; tuttavia, crede che avrebbero meritato di conquistare più punti.

Nella gara di apertura, il pilota spagnolo è arrivato solo nono, due posizioni dietro rispetto al compagno di squadra Ocon. Invece, a Jeddah stava comodamente lottando per le prime dieci posizioni quando un problema al motore ha vanificato i suoi sforzi. L’Alpine ha quindi potuto contare solo sui punti di Ocon, che ha terminato la gara in sesta posizione. Alonso è dunque convinto del potenziale del team e crede che meriterebbero di stare più in alto nella classifica costruttori.

“Meritiamo di essere più alto nella classifica dopo due gare” – ha ammesso – “La nostra vettura è stata buona e anche le nostre prestazioni sono state ottime durante i primi due fine settimana. Lo scorso weekend è stata una delusione perchè sembravamo a nostro agio ed eravamo sesti fino al ritiro“. Ha poi aggiunto: “E’ stato frustrante, ma possiamo essere soddisfatti del nostro ritmo generale. La domenica è il momento in cui si fanno i punti, quindi dobbiamo solo assicurarci di conquistare dei punti. L’intera squadra sta lavorando duramente per essere al passo con i tempi e portare degli sviluppi”.

“MI ASPETTO PIÙ SORPASSI A MELBOURNE QUEST’ANNO”

Questo weekend la Formula 1 farà tappa a Melbourne. Il veterano spagnolo conosce bene il circuito avendoci già corso nelle passate stagioni. Tuttavia, gli organizzatori dell’evento hanno deciso di apportare qualche modifica per facilitare i sorpassi e migliorare lo spettacolo.

Alonso ha così spiegato: “E’ passato un po’ di tempo, ma siamo tutti felici di essere tornati. Di solito il GP in Australia apre la stagione, quindi sarà interessante correre su questa pista in un periodo diverso da quello che abbiamo sempre sperimentato”.

Infine ha aggiunto: “Mi piace il tracciato anche se è abbastanza difficile sorpassare. Tuttavia, hanno apportato delle modifiche per incoraggiare i sorpassi, quindi vedremo come andrà a finire. Penso sia chiaro che non vedremo lo stesso numero e livello di sorpassi che abbiamo visto in Bahrain e in Arabia Saudita, ma con queste monoposto sembra più facile seguire l’avversario. Quindi, in teoria, dovrebbe essere più facile tentare i sorpassi rispetto al passato”.