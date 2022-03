Alonso crede in Alpine: “Torneremo presto a vincere”

Alpine avrà qualche chance quest’anno? Ne parla Alonso, che spera di poter puntare al podio

In Bahrain il debutto della Alpine è stato discreto: un settimo e un nono posto per avviare la stagione 2022 e gettare così le basi di un futuro all’insegna di un esponenziale miglioramento. Ci crede Fernando Alonso, che ha recentemente messo in luce la difficoltà della lotta pura in pista, non così semplice nemmeno con i nuovi regolamenti. Secondo l’asturiano, infatti, nonostante il design delle vetture sia appositamente pensato per facilitare la lotta corpo a corpo, l’ultima sentenza è affidata agli pneumatici, vere discriminanti del caso.

Molte sono ancora le incognite per fare supposizioni realistiche, soprattutto se l’unico banco di prova è una singola gara disputata, ma le forze in campo si stanno delineando e, chi insegue, ha tanto da lavorare.

We’re back in Jeddah, reminiscing on one of the more races of 2021. Bring on 2022. #SaudiArabianGP @oconesteban @alo_oficial pic.twitter.com/zNH8sHFlIU — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 23, 2022

“Stiamo lavorando sodo per tornare a vincere il prima possibile“

Alonso ha piena fiducia nel team, che è totalmente impegnato nella ricerca di soluzioni a lungo termine volte a migliorare la vettura: “Le regole sono state fatte per rendere possibile competizioni più avvincenti e più eque, anche con budget cap, quindi dipende da noi“, ha dichiarato il pilota Alpine all’agenzia Reuters, “Se siamo veloci, penso sia perché abbiamo fatto un buon lavoro. Se non lo siamo, non è perché spendiamo meno o per queste cose che sono successe in passato in Formula 1“, ha aggiunto.

Per puntare più in alto, Alpine sta attualmente lavorando sugli aggiornamenti previsti in occasione del GP di Australia, Imola e Miami. Gli uomini guidati da Otmar Szafnauer sono ben consapevoli che la battaglia in pista sarà importante tanto quanto quella fuori, in fabbrica. La scuderia lotta contro il tempo per trovare le evoluzioni giuste che possano permettere di tornare a vincere il prima possibile: “Le monoposto sono molto nuove per tutti ora. Durante l’anno, penso che ci saranno enormi progressi per tutti e dobbiamo vincere quella gara anche fuori dalla pista. Siamo qui per sfruttare quelle possibilità il prima possibile e cercare di ridurre in qualche modo i tempi necessari per farlo. Tutti stanno lavorando sodo sulla vettura, anche per quanto riguarda il motore, e vogliamo vedere Alpine vincere il prima possibile”, ha poi concluso il due volte campione del mondo.