Alonso: “Hamilton guida bene, ma è arrivato 13esimo. Così è la Formula 1”

Fernando Alonso si è espresso riguardo la situazione attuale di Lewis Hamilton

Il weekend del GP dell’Emilia Romagna si è concluso con una doppietta Red Bull, una Ferrari non al top, ma soprattutto una Mercedes in netta difficoltà. Ad Imola era notte fonda nella gara di Lewis Hamilton, che è partito al tredicesimo posto e ha concluso nella medesima posizione. A tal proposito si è espresso il collega di Hamilton, Fernando Alonso, che conosce bene la situazione del britannico: entrambi campioni del mondo, entrambi hanno guidato una monoposto vincente in passato, ed entrambi al momento stanno lottando per il midfield.

Interrogato a riguardo dal media olandese Racing News 365, ha affermato Alonso: “Questa è la Formula 1. È sempre stato così. Quando Senna ha vinto gare e titoli, aveva la monoposto più veloce. Quando io ho vinto il campionato, avevo la vettura più veloce. Michael Schumacher aveva la monoposto più veloce. Lewis Hamilton ha battuto tutti i record perché aveva la vettura più veloce. Ora, al momento, sta guidando molto bene ed ha concluso tredicesimo ad Imola. Ripeto, così è la Formula 1”.

Niente Mercedes come terza forza?

Anche la situazione campionato non è a favore di Hamilton. Nel giro di qualche mese, è passato dalla testa della classifica, al (momentaneo) settimo posto, con 28 punti in quattro gare. Se i punti di Russell possono aiutare Mercedes a risalire un po’ la china del campionato costruttori, il mondiale è, per il momento, una storia tra Red Bull e Ferrari. Il due volte Campione del Mondo Alonso si è espresso in proposito: secondo lui non c’è confronto, Ferrari e Red Bull sono i team favoriti per il campionato.

“Al momento non c’è gara per quanto riguarda la lotta mondiale. È come combattere con Lewis l’anno scorso, o con Verstappen. Partivano per ultimi e riuscivano comunque a finire sul podio. Quest’anno sta succedendo la stessa cosa ma con Red Bull e Ferrari, quindi non c’è molto per cui lottare“, ha affermato Alonso per concludere.