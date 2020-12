Alonso ha effettuato tempi sorprendenti con la Renault R25

Il pilota asturiano ha superato il giro più veloce in gara ottenuto ieri da Daniel Ricciardo. Fernando Alonso ha effettuato tre esibizioni al volante della R25 durante il weekend inerente al Gran Premio di Abu Dhabi, effettuando dei tempi sorprendenti. Lo spagnolo ha segnato infatti degli ottimi crono con quella vettura, presa dal museo Renault, che non hanno lasciato indifferenti gli appassionati. Venerdì ha fatto segnare il tempo di 1’42”580, invece sabato è riuscito a far abbassare il cronometro di quasi tre secondi effettuando il record di 1’39”968. Domenica infine ha abbassato di tre decimi il suo tempo rispetto al giorno precedente, fermandosi a 1’39”6.

Across the 19-race 2005 season, @alo_oficial & team-mate @OfficialFisico scored 8 wins, 7 pole positions & 18 podiums to give Renault its first Constructors’ championship & Fernando his first Drivers’ title.

15 years later, it roars to life once more.#RSspirit pic.twitter.com/IWRWZI9xQV

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 13, 2020