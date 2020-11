Alonso effettua 190 giri con Renault nel test di Abu Dhabi

Fernando Alonso ha completato 190 giri in due giorni di test con Renault sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Tali giri equivalgono a poco più di 1.000 chilometri

Continua l’apprendimento dello spagnolo con la RS18 di due stagioni fa, in ottica del suo ritorno al Circus nel 2021. Due settimane fa, Fernando Alonso ha effettuato con il team Renault due giorni di test privati ​​sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Tra ieri e oggi l’arrembante asturiano ha effettuato rispettivamente 74 e 116 giri. Un totale di 190 giri sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi significano per Fernando Alonso altri 1.005,26 chilometri di apprendimento insieme a Renault.

Tutto ciò prima di unire nuovamente le forze per le stagioni di Formula 1 2021 e 2022. Come dettato dal regolamento per i test privati ​​della classe regina del Motorsport, non c’è limite di chilometraggio finché si utilizza una vettura di due stagioni precedenti. Per questo Fernando Alonso ha effettuato i test ad Abu Dhabi con una Renault RS18, come quella utilizzata da Carlos Sainz proprio nella stagione 2018.

LE DICHIARAZIONI DEL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

Fernando Alonso a fine giornata ha espresso le sue impressioni sui test appena conclusi ad Abu Dhabi con la Renault dichiarando: “Abbiamo appena finito i nostri test ad Abu Dhabi. Abbiamo effettuato due giorni in Bahrain e adesso due qui. E’ stato tutto fantastico. Ritornare a percepire nuovamente la velocità delle vetture di Formula 1 guidando questa del 2018 è stato meraviglioso. Sto apprendendo anche la metodologia di lavoro del team. Mi sono davvero goduto ogni giro. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare a pieno ritmo il prossimo anno. Fino ad allora continuerò a supportare e sostenere la squadra nelle gare che restano quest’anno”.