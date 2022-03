Mazepin deluso: “i miei sforzi per restare in F1 sono stati ignorati”

Mazepin non sarà più un pilota di Formula 1 ed esprime il suo rammarico. Ritiene che i suoi sforzi per restare nella categoria sono stati ignorati

Pian piano che la Russia viene esclusa da tutte le competizioni mondiali, sia sportive che artistiche, le polemiche aumentano, e stavolta riguardano il mondo della Formula 1. Nikita Mazepin non sarà più un pilota della Haas, venendo licenziato in tronco. Questa è una news che sta sconvolgendo le sorti della scuderia americana, in quanto senza Nikita se ne va anche il suo main sponsor Uralkali. Mazepin esprime parole di rammarico e accusa i vertici di aver ignorato i suoi sforzi per restare in F1.

La domanda rimane: è giusto escludere gli atleti per una guerra che neanche loro vogliono? La risposta più facile sarebbe no, tuttavia Mazepin è figlio di un oligarca russo e ciò potrebbe compromettere il suo destino all’interno del mondo sportivo. In una dichiarazione in risposta all’annuncio della Haas pubblicato sui suoi social media, Mazepin ha detto: “Cari fan e seguaci, sono molto deluso di sentire che il mio contratto di F1 è terminato. Pur comprendendo le difficoltà, la sentenza della FIA e la mia continua disponibilità ad accettare le condizioni proposte per continuare a correre sono state completamente ignorate.”

MAZEPIN RINGRAZIA I SUOI FAN PER IL SUPPORTO

Però Mazepin non condanna solo chi ha vanificato i suoi sforzi per restare in F1, ma ci tiene a ringraziare anche i suoi fans. “A coloro che hanno cercato di capire, il mio eterno grazie. Ho apprezzato molto il mio tempo in F1 e sinceramente spero che possiamo essere di nuovo tutti insieme in tempi migliori. Avrò altro da dire nei prossimi giorni”. Non sembra dunque essersi rasserenato ancora il giovane russo e la vicenda continuerà nei prossimi giorni, a poche ore dall’inizio del campionato 2022 di Formula 1.