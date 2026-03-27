Alonso diventa padre: un momento felice tra Giappone e jet lag

Fernando Alonso è diventato padre. La notizia ha raggiunto il paddock del Gran Premio del Giappone nelle stesse ore in cui il pilota asturiano atterrava a Suzuka, venerdì mattina ora locale, dopo un viaggio intercontinentale. Il bicampione del mondo aveva già fatto sapere, tramite Aston Martin, che non avrebbe preso parte alla consueta sessione con i media del giovedì per motivi familiari. Il contesto era noto da mesi: Alonso aspettava il suo primo figlio insieme alla giornalista Melissa Jiménez. E la lieta notizia è arrivata proprio a ridosso del weekend di gara.

Sul piano sportivo, la gestione del weekend non ha subito variazioni significative. Alonso ha ceduto la sua monoposto a Jak Crawford per la prima sessione di prove libere, una prassi regolamentare pensata per offrire chilometri ai giovani piloti. La previsione era che l’asturiano fosse disponibile a partire dalle libere 2, e così è stato.

El padre arrives in Suzuka.#JapaneseGP pic.twitter.com/TnnlESwEgq — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 27, 2026

Alonso papà: le parole dopo le prove libere

Al termine della seconda sessione, Alonso ha parlato ai microfoni di DAZN, raccontando come ha vissuto queste ultime ore frenetiche, diviso tra l’emozione del lieto evento e la logistica imposta dal calendario del circus. “Un poco di jet lag, perché sono atterrato stamattina e eccoci qui. Abbiamo fatto le FP2 e tra qualche ora a dormire, visto che mi sono perso la notte europea”, ha ammesso con un sorriso.

Sul momento più atteso, il campione ha glissato i dettagli ma ha confermato che tutto è andato per il meglio: “Non ti aspetti niente di specifico. Tutto bene, com’è venuto. Con un po’ di stress, la preoccupazione che andasse bene… È andato bene per fortuna, sia la mamma che il bambino. Molto contento, un momento molto felice e molto speciale”.