Alonso approva la Sprint Race: “Ce ne vorrebbero 25”

Alonso è stato sin da subito favorevole per testare la Sprint Race quest’anno. Quello che è accaduto negli ultimi giri a Baku l’ha convinto ancor di più

La bandiera rossa scaturita dall’incidente avuto da Verstappen e la successiva Standing Start, hanno consentito allo spagnolo di andare all’attacco. Il due volte campione del mondo ha infatti recuperato quattro posizioni in un giro. Tale momento saliente avuto a Baku ha convinto ancora di più Alonso a testare la Sprint Race quest’anno. L’asturiano riconosce che dovrebbero esserci più di queste insolite gare a due giri, come quella avuta in Azerbaijan.

“Dovrebbero esserci a molte gare di questa tipologia. Ci vorrebbero 25 gare così o con qualcosa del genere la domenica. Penso che sia stato davvero divertente, i piloti erano molto aggressivi in quei due giri, perché erano consapevoli che non dovevano gestire le mescole o altro”, ha così dichiarato Alonso nelle dichiarazioni rilasciate al portale web americano Motorsport.com. Il poter andare all’attacco senza pensare a gestire il tutto, che è ciò che solitamente non accade.

L’ASTURIANO HA SEGNATO IN ROSSO SUL CALENDARIO IL GP DI GRAN BRETAGNA?

“Ho parlato con la squadra prima del momento clou e ho detto loro: ‘Ci proviamo. Se perdiamo un punto o rompiamo l’ala, non importa’. Non potevamo sprecare la ghiotta occasione che quei due giri ci stavano offrendo, perciò sono contento dell’azzardo fatto” ha affermato l’asturiano a fine gara a DAZN. Fernando Alonso a tal proposito è ancora più convinto che effettuare diverse Sprint Race sia la soluzione. Ciò specialmente dopo i progressi mostrati dall’Alpine inerenti alle partenze.

“La monoposto è andata piuttosto bene. La squadra ha fatto un ottimo lavoro con le partenze e gli ultimi tre o quattro GP testimoniano ciò. Oggi è andata bene, ma poteva andare anche male, diciamo che abbiamo avuto un po’ di fortuna. Fino ad allora siamo stati un po’ lenti in gara. Con le soste e con le procedure di partenza mi sento più a mio agio“ ha così concluso a fine gara. Quindi sembra chiaro che Alonso abbia già segnato in rosso sul suo calendario il 17 luglio, data in cui ci sarà la prima Sprint Race della stagione.