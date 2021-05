GP Gran Bretagna: aprirà per primo le porte alla Sprint Race

La Formula 1 ha comunicato che il GP di Gran Bretagna sarà il primo in cui ci sarà la Sprint Race

Il GP di Gran Bretagna non seguirà il consueto programma degli ultimi anni, in quanto sarà il primo a ospitare la Sprint Race. Il circuito di Silverstone sarà il primo posto dove il Circus proverà questo format alternativo per il sabato e durante il fine settimana le sessioni si disputeranno in modo diverso e più tardi del solito. Il venerdì ci saranno soltanto 60 minuti di libere, mentre al posto della seconda sessione si disputeranno le qualifiche per formare la griglia di partenza della gara sprint. Tale gara si disputerà il sabato pomeriggio. La prima sessione di prove libere si terrà alle 15:30 (ora italiana), orario in cui solitamente veniva effettuata la seconda sessione.

Le qualifiche del venerdì si svolgeranno quindi alle 19:00 (ora italiana), orario in cui raramente abbiamo visto i piloti scendere in pista. I posti sulla griglia di partenza per le qualifiche sprint verranno quindi decisi nel tardo pomeriggio. Il format di questa sessione sarà uguale alla tipologia svolta solitamente di sabato, con Q1, Q2 e Q3. In termini di orario il sabato vede un ritorno alla normalità, poiché la sessione di libere prima della Sprint Race inizierà alle 13:00 (ora italiana). Alle 17:30 (ora italiana) avrà così luogo il test più atteso. Per il GP di Gran Bretagna si disputerà così la Sprint Race, il nuovo piano attuato da Liberty Media mirato a creare più spettacolo e attirare più fan.

La Sprint Race è una gara di 100 chilometri, senza sosta, dalla durata di 30 minuti, che assegnerà punti ai primi tre classificati. Il suo ordine di arrivo determinerà poi la griglia di partenza della classica gara che si disputerà domenica alle 16:00 ora locale. Ovviamente occorre ricordare che l’Italia è un’ora avanti rispetto al Regno Unito, perciò tutti i tifosi che si recheranno a Silverstone nel weekend dal 16 al 18 luglio dovranno sottrarre un’ora da tutti gli orari sopra indicati. Inoltre, durante quel fine settimana sia la Formula 2 che la W Series gareggeranno a Silverstone. Gli orari di entrambe le categorie per questo evento sono al momento sconosciuti.

PROGRAMMI GP GRAN BRETAGNA 2021

Ora Italiana Ora locale

Prove libere 1 16/07 15: 30-16: 30 14: 30-15: 30

Qualifica 16/07 19: 00-20: 00 18: 00-19: 00

Prove libere 2 17/07 13: 00-14: 00 12: 00-13: 00

Sprint Race 17/07 17: 30-18: 00 16: 30-17: 00

Gara 18/07 16: 00-18: 00 15: 00-17: 00