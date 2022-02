Pirelli: test sul bagnato a Barcellona

Pirelli ha annunciato che nella tre giorni di Barcellona verranno effettuati anche test sul bagnato per provare tutti gli pneumatici.

È la settimana dei test: da domani mercoledì 23 febbraio le monoposto scenderanno ufficialmente in pista a Barcellona sul Circuit de Catalunya per tre giorni di test pre-stagionali. I tifosi sono tutti sulle spine per capire come si comporteranno le nuove monoposto con i significativi cambiamenti aerodinamici che il nuovo regolamento ha imposto alle vetture. Oltre alle modifiche apportate all’aerodinamica, le novità riguardano anche le gomme con l’introduzione degli pneumatici con cerchi da 18 pollici.

Pirelli, unico fornitore di gomme per tutti i team di Formula 1, ha sviluppato una nuova gamma di pneumatici e mescole. Durante i test spagnoli, Pirelli fornirà 30 set di pneumatici per ogni team che potranno scegliere tra 35 slicks, 3 intermediate e 3 wets. Per consentire anche i test sul bagnato, Pirelli ha comunicato che il venerdì pomeriggio sarà dedicato alle gomme wet. Per l’occasione la pista verrà bagnata artificialmente con camion pieni d’acqua. Qualora la pioggia dovesse bagnare il circuito di Barcellona già durante altri momenti della tre giorni, i test sul bagnato previsti per l’ultima mezza giornata verranno annullati. In questo modo i team potranno testare tutte le mescole messe a disposizione da Pirelli.

Durante i primi test pre-stagionali le mescole messe a disposizione dei team saranno sette che vanno dal C1 da asciutto fino alle Wet blu. Come nel 2021, vediamo sette mescole in totale di cui cinque da asciutto e due da bagnato. Certo è che la combinazione tra le nuove dimensioni degli pneumatici e la nuova aerodinamica delle vetture lasciano ampio spazio alle interpretazioni.

Cosa aspettarsi dalla combinazione pneumatici e nuova aerodinamica

Non ci resta altro che attendere domani per vedere come si comporteranno le vetture in pista per valutare chi ha intrepretato al meglio l’aerodinamica fin dall’inizio. Certo è che i test di Barcellona avranno delle temperature nettamente diverse rispetto ai secondi test pre-stagionali che si terranno in Bahrain. Tutto ciò che vedremo nei test sul bagnato e sull’asciutto dei prossimi giorni potranno voler ancora dire tutto e il contrario di tutto. Non ci resta che aspettare.