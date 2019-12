Affluenza pubblico: +1,75% rispetto al 2018

Il Canada registra invece l’aumento maggiore di pubblico dal 2018: +14%

Dati positivi trapelano sul fronte dell’affluenza pubblico, che è aumentata dell’1,75% rispetto allo scorso anno. Il dato è stato diramato ufficialmente da Liberty Media, che ha messo i numeri a confronto con la stagione passata, quando i Gran Premi erano sempre 21.

L’aumento di 1,75% sulla vendita dei biglietti è un dato da festeggiare per la proprietà americana che dal 2017 si è impadronita della Formula 1. Va infatti tenuto conto, per quest’anno, che una giornata intera è andata persa per il tifone Hagibis, in Giappone, abbattutosi sulla pista di sabato, spostando a domenica mattina il programma delle qualifiche. Nel 2018, invece, mai una giornata di azione di pista era stata annullata per le condizioni meteo.

NUMERI IN AUMENTO

Liberty Media ha anche diramato i dati dell’affluenza di pubblico media per ogni weekend del 2019, che si è attestata sulle 202.146 persone: in questo caso l’aumento è dell’1,85% rispetto alla passata stagione. In alcuni Gran Premi, il numero di biglietti venduti durante l’intero weekend ha anche superato agevolmente le 300.000 unità. È il caso del Gran Premio di Gran Bretagna che, pur essendo andato in scena nella stessa giornata della finale di Wimbledon, è stato il più “affollato” di pubblico della stagione, con 351.000 spettatori complessivi nei tre giorni del weekend.

Tanto pubblico anche in Messico (quasi 345.700 spettatori) e alla gara inaugurale in Australia, a Melbourne (324.100). Per il Gran Premio d’Australia, ha anche aiutato il fatto di avere nello stesso weekend della Formula 1 anche un round valido per il campionato del Virgin Australia Supercars, la popolare serie a ruote coperte che in Oceania è seguita come la IndyCar in America.

Il Canada detiene invece il record del 2019 per quanto concerne l’aumento di affluenza di pubblico. Ad assistere al weekend di Montreal è stato infatti un numero totale di spettatori più alto addirittura del 14,69% rispetto a dodici mesi prima. Buoni miglioramenti anche per Shanghai (+10,34%) e Melbourne (+9,86%).

Parlando del numero di spettatori nella sola domenica, giorno di gara, il numero più alto è stato raggiunto ancora una volta da Silverstone, che ha richiamato oltre 141.000 persone, poi rinfrancate dalla vittoria del beniamino locale Lewis Hamilton. Più di 100.000 tifosi sono accorsi anche per le gare di Messico, Stati Uniti, Belgio, Australia e Singapore.