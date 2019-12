Vettel riconosce in Schumacher il numero 1 in Germania

L’ex Red Bull vede in Schumacher il simbolo della Formula 1

Sin dalle prime apparizioni in Formula 1, il nome di Sebastian Vettel è stato spesso paragonato a quello del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, specie dopo esser diventato il più giovane a vincere un Gran Premio di Formula 1 e quattro volte campione del mondo a soli 26 anni.

Il tedesco attualmente in Ferrari, si è comunque detto disposto a rimanere il “numero 2” in Germania, riconoscendo al “Kaiser” un ruolo privilegiato all’interno del Circus. Vettel, nel 2015, è approdato in Ferrari proprio nella speranza di raggiungere quota sette titoli a bordo di una Rossa, obiettivo al momento neanche avvicinato, anche per colpa di una monoposto quasi mai “da Mondiale” in queste ultime stagioni.

“Sono e continuerò a essere il numero due della Germania, parlando di Formula 1? No, non ho alcun problema. Penso che le prestazioni di Michael siano state e rimangano uniche. È stato un passo avanti per la Formula 1 e per lo sport automobilistico in Germania” – ha commentato Vettel all’ARD.

“Sono orgoglioso delle mie origini, del mio paese. Come tedesco, devi sempre stare attento a ciò che sottolinea, è così, ma non ho problemi a dire che sono orgoglioso di competere per e per la Germania” – ha detto. Vettel per finire.

Vettel e Schumacher rappresentano, assieme a Nico Rosberg, gli unici tre piloti originari della Germania a esser diventati campioni del mondo, contando al momento dodici titoli. Tutti e tre hanno avuto l’opportunità di sfidarsi contemporaneamente in pista, con Schumacher e Rosberg che sono anche stati compagni di squadra, in Mercedes, per tre stagioni, dal 2010 al 2012.

Vettel, che sarà l’unico pilota tedesco sulla griglia di partenza 2020, è in procinto ci cominciare la sua sesta stagione in Ferrari e il contratto a scadenza a fine 2020 non garantisce un futuro all’interno della scuderia di Maranello, come confermato dal board nei giorni scorsi.