Addio a Papa Francesco, uomo di sport e motorsport

Ricordiamo insieme Papa Francesco, il “Papa tifoso” che ha immensamente amato, nella sua vita, lo sport in tutte le sue forme

Nella mattinata di lunedì 21 aprile ci ha lasciati il Pontefice, dopo una difficile battaglia nel mese precedente con una bronchite bilaterale. Un uomo di fede, ma non solo in termini teologici. Un uomo anche di grande fede sportiva: tifosissimo del San Lorenzo, squadra di calcio della sua Argentina, ha amato immensamente lo sport per tutta la sua vita. E nel suo mandato, Papa Francesco ha avuto modo di venire a contatto diverse volte anche con il motorsport. Lo commemoriamo così in questo articolo, con la sua passione, per ricordare il primo “Papa tifoso” dei nostri tempi.

Una monoposto in Vaticano – 12 aprile 2018

In occasione dell’ePrix di Roma di Formula E nel 2018, una delegazione di piloti ha avuto l’onore di essere ricevuta dal Papa in Vaticano. Tra loro Filippi, Prost, Buemi e di Grassi. Visita molto apprezzata dal Santo Padre, che ha avuto la possibilità di vedere da vicino una monoposto di Formula E portata per l’occasione in Piazza San Pietro. Successivamente, il Pontefice ha proceduto nella benedizione della vettura.

Papa Francesco incontra la MotoGP – 5 settembre 2018

Il 5 settembre 2018, il Pontefice ha ospitato, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI e in Udienza Privata, una delegazione della MotoGP. Prima storica udienza per il mondo delle due ruote, alla presenza del Presidente del CONI, Presidente e Vice Presidenti della FMI e altri membri delle federazioni. A loro si aggiunge il CEO di Dorna e 5 piloti del Motomondiale: Iannone, Petrucci, M. Marquez, Miller e Pedrosa. Presente anche il padre del compianto Marco Simoncelli. Incontro avvenuto a pochi giorni dal consueto GP di San Marino, a Misano.

“Cari Amici, sono lieto di accogliervi, in rappresentanza dei motociclisti che prenderanno parte al prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Vi incoraggio a diffondere i valori dello sport: così contribuirete a costruire una società più giusta e solidale”. Così Papa Francesco nel suo saluto ai presenti.

“[…] Uno può diventare campione in un successo sportivo, ma “campione di vita” è chi vive con passione, chi vive con pienezza è capace di vivere così. Con questi auspici, mentre assicuro per voi e per le vostre famiglie un ricordo nella preghiera, volentieri invoco su di voi la Benedizione del Signore”. Per ringraziare il Santo Padre, i piloti hanno regalato ciascuno il proprio casco al Pontefice.

Francesco e il casco di Senna – 18 aprile 2019

Il 1° maggio ricorre l’anniversario della scomparsa di Ayrton Senna, 31° quello del 2025. Nel 2019, invece, si ricordavano i 25 anni dalla morte del campionissimo. In occasione, pochi giorni prima, la nipote del 3 volte iridato, Paula Senna Lilli, ha consegnato a Papa Francesco il casco di Ayrton e una statua in bronzo dello stesso. Statua che attualmente si trova ai Musei Vaticani. Un cimelio realizzato dalla stessa nipote ma commissionato dalla madre del brasiliano, Neyde, per ricordare il figlio scomparso,

La visita al Pontefice di Antonio Giovinazzi – 5 febbraio 2020

A poche settimane dall’inizio della pandemia in Italia, un nostro connazionale ha avuto l’onore di essere ricevuto dal Papa: Antonio Giovinazzi. Un dono per il Santo Padre da parte del pilota di Martina Franca, ossia il suo casco. Giovinazzi, per conto suo, ha invece ricevuto un rosario dal Pontefice. La giornata è poi proseguita con l’udienza generale insieme a una delegazione dell’Alfa Romeo, allora team di Formula 1.

“È stata un’esperienza forte e ricca di emozioni” queste le parole del pilota. “Avere l’opportunità di conoscere di persona il Papa e avere modo di parlargli è qualcosa di indescrivibile. Per la mia famiglia e per la mia vita, la fede ha sempre costituito un valore costante, in ogni momento. Con il Papa abbiamo parlato dell’importanza dello sport per i giovani, in quanto è una palestra non solo per il corpo ma anche per la mente, e di quanto sia importante crescere con valori saldi”. Un ennesima dimostrazione dell’amore del Pontefice per lo sport.

Papa Francesco e il Motorsport: l’incontro con Pecco Bagnaia – 25 novembre 2024

La più recente udienza privata del Papa a una figura di rilievo del Motorsport è stata quella con Francesco Bagnaia. Ospiti del Pontefice per celebrare i 120 anni della FIM, vi erano anche il Presidente della stessa, quello della Federazione Italiana e il Presidente del CONI. “La diffusione dell’educazione stradale, prevista anche dal vostro Statuto attraverso l’organizzazione di corsi da tenersi nelle scuole, vi fa onore” ha affermato il Santo Padre.

“In questo modo, avete la possibilità di far riflettere i ragazzi, che ammirano i campioni delle ‘moto’ ma spesso non ne conoscono i pericoli. Per questo motivo, il tempo dedicato alle iniziative educative in questo senso è un investimento a favore della vita. Grazie per quello che fate per aiutare ed educare in questa linea” così termina il Pontefice.