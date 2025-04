GP Arabia Saudita, Leclerc: “Il massimo che potevamo”

GP Arabia Saudita, Charles Leclerc è riuscito a cogliere il primo podio della stagione

Grande prestazione di Charles Leclerc, che al GP Arabia Saudita porta a casa il primo podio anche per la Ferrari, della stagione 2025.

Malgrado una SF-25, non ancora del tutto perfetta, il pilota monegasco è stato protagonista di una buona gara, e combattuta fino alla fine.

Un inizio di gara, un po’ sottotono, con la SF-25 che come al solito sembrava plafonata in quarta posizione. Poi, nel valzer dei pit-stop, Charles Leclerc si è ritrovato in testa, con gomme Medium e pista libera, ha iniziato a ingranare con un ritmo e tempi interessanti. Un momento positivo, che è proseguito, anche dopo la sosta per montare la Hard.

Al ritorno in pista, Charles Leclerc non ci ha messo molto, a superare la Mercedes di George Russell, e prendere il terzo posto, che poi ha difeso fino alla fine dalla minaccia di Lando Norris.

Con grande caparbietà, nel saper gestire la situazione, e tenacia, Charles Leclerc riesce così a tagliare il traguardo in terza posizione, alle spalle di Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen su Red Bull.

Un risultato soddisfacente, ma certamente non quello che vorrebbe Charles Leclerc, ma anche la Ferrari. Il massimo che oggi, sono riusciti a ottenere.

Ora, ci sono due settimane di pausa, prima della prossima tappa, a Miami.

Di sicuro, la Ferrari continuerà a lavorare, per risolvere al meglio, e presentarsi alle prossime sfide, nel miglior modo possibile.

A fantastic drive from @charles_leclerc! His first podium of the year! pic.twitter.com/Us4u4DW2x6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 20, 2025

Charles: “Dobbiamo migliorare la vettura”

Le dichiarazioni di Charles Leclerc ai microfoni di David Coulthard, al termine del GP Arabia Saudita: “Per il momento è così. Non abbiamo il passo in qualifica, ma in gara andiamo meglio”.

“Purtroppo in qualifica, non riusciamo a tirare fuori qualcosa in più. Ieri sono stato molto contento del mio giro, e lo sono della mia gara di oggi. Penso che abbiamo fatto il massimo possibile. Sono fiero di questo,” ha aggiunto Leclerc.

“Ora dobbiamo migliorare la vettura, per cercare di lottare con chi sta davanti.”

Charles: “Bryan, molto tranquillo”

Simpatico siparietto tra Charles Leclerc e il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi, avvenuto dopo il sorpasso su George Russell.

Bryan Bozzi, via radio ha detto: “Ottimo lavoro Charles,” con un filo di voce molto tranquilla. Charles, ironicamente ha risposto: “Grazie mille, Bryan!”.

“Bryan era molto tranquillo, rilassato al muretto. Per me la situazione è più intensa nell’abitacolo. Ma abbiamo un ottimo rapporto, e penso che si veda anche da fuori. I risultati lo dimostrano,” ha spiegato Leclerc.

LAP 38/50 Leclerc passes Russell for P3 and is on for his first podium of the season! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/OmnAHClccY — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Tornando al risultato, e il podio, l’ultimo commento di Charles Leclerc prima di chiudere l’intervista: “Questo è di gran lunga, il massimo risultato possibile. Non mi aspettavo nemmeno di chiudere a podio. Pensavo che avrei dovuto difendermi, soprattutto dai piloti che avevo dietro… in particolare da Antonelli”.

“Dobbiamo continuare a spingere al massimo. Speriamo che gli aggiornamenti, arrivino presto per migliorare la vettura. Grazie ai tifosi per il loro supporto”.