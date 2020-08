A Monza tribune con tifosi… virtuali

La corsa si terrà chiaramente a porte chiuse per la pandemia da Covid-19, al pari delle altre tappe europee finora disputatesi. Tuttavia ciascun tifoso avrà la possibilità di essere virtualmente presente sulle tribune. Basta collegarsi al sito dell’autodromo monzese, monzanet.it, e dietro il costo di 40 euro sarà possibile ottenere la sagoma ritraente il proprio volto. È sufficiente scattarsi un selfie e poi scegliere una t-shirt tra quelle proposte nel sito. Vi sono magliette che inneggiano al GP, altre al Paese d’origine del tifoso. La silhouette con il proprio volto sarà poi posizionata in una delle tribune dell’impianto lombardo.

L’iniziativa è stata voluta dall’Autodromo Nazionale di Monza, dall’Automobile Club d’Italia, dalla Regione Lombardia e dalla Formula Uno stessa. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, nello specifico alla Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e all’Associazione Brianza per il Cuore di Monza. L’obiettivo iniziale è la raccolta di 100.000 euro.

