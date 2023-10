GP Qatar, Sprint: la griglia di partenza

Al termine di una Shootout piuttosto difficile, condizionata dai track limits e dalle condizioni della pista, Oscar Piastri ha conquistato la prima pole position in Formula 1

Ancora GP del Qatar, ancora condizioni difficili del circuito. E ancora track limits. Quella appena conclusa è stata una qualifica complessa, disputata in vista della Sprint Race che andrà in scena alle 19.30. Le prestazioni di diversi dei piloti in pista sono state influenzate dai nuovi track limits impostati dalla FIA in occasione del weekend a Losail, ma alla fine a prevalere sono state le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

I due piloti color papaya partiranno rispettivamente in prima e seconda posizione, davanti a Max Verstappen. Il quasi campione del mondo ha chiuso la sua qualifica a +0.192 da Piastri, anche a causa della cancellazione di uno dei suoi ultimi crono. Ad affiancare l’olandese della Red Bull sarà George Russell, che al termine della qualifica valida per la Sprint Race ha conquistato la quarta posizione. Dietro di lui, la Aston Martin di Fernando Alonso; il compagno di squadra dello spagnolo non è stato altrettanto prestazionale e, forse anche sulla scia di quanto visto ieri in pista, partirà dalla sedicesima piazza.

Sesta e settima posizione per i due piloti Ferrari: Carlos Sainz scatterà davanti al compagno di squadra, su una pista che però ancora non sembra particolarmente favorevole per le rosse di Maranello. A chiudere la top ten la sorprendente ottava posizione di Nico Hulkenberg, davanti a Sergio Perez ed Esteban Ocon. Il pilota della Alpine, al termine della Q2, ha eliminato il compagno di squadra, che scatterà dall’undicesima posizione.

LA CLASSIFICA TRA COLPI DI SCENA E TRACK LIMITS

Dodicesima posizione per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, che ha dimostrato comunque un buon passo lungo l’arco della qualifica, ha visto cancellato il proprio giro dopo il superamento dei track limits, non avendo il tempo a disposizione per concretizzare un nuovo giro. In vista della Sprint Race, Hamilton partirà davanti a Valtteri Bottas; l’altra Alfa Romeo scatterà dalla quindicesima posizione, mentre a sandwich tra i due piloti si è piazzata la Williams di Liam Lawson.

L’altra AlphaTauri, quella di Yuki Tsunoda, non è andata oltre la diciottesima posizione. Anche il pilota giapponese, infatti, è stato ingannato dai track limits. Nonostante fosse riuscito a varcare la soglia del Q2, ha visto cancellato il proprio tempo proprio al termine della seconda sessione. A chiudere la classifica, le due Williams di Alexander Albon e Logan Sargeant, rispettivamente diciassettesima e ventesima, e la Haas di Kevin Magnussen.

Al netto di nuove penalità successive alle investigazioni della FIA, questo sarà la griglia di partenza in vista della Sprint Race del GP del Qatar delle 19.30: