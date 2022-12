2022: l’anno dei record per Max Verstappen

Max Verstappen è nella storia. Lo era prima di diventare campione del mondo. Si è confermato in questo 2022, anno ricchissimo di soddisfazioni sia a livello personale, che di squadra. La squadra di Milton Kaynes ha davvero stracciato la concorrenza, senza margine di recupero per tutti i team avversari. E Max, ancora giovane e capace di dominare questo sport per ancora tanti anni, non se lo è fatto ripetere due volte.

Se possiamo considerare il 2022 l’anno della consacrazione, è ancora difficile da dire. Ciò che è certo, è che si è più che meritatamente guadagnato un posto tra i grandi. E soprattutto, un posto che sarà difficile da sottrargli, nelle classifiche dei record di Formula 1.

Mentre ci avviciniamo sempre più velocemente alla nuova stagione 2023, dove il calendario sarà ancora più corposo, la stagione 2022 è iniziata già come record-braker. 22 gare, il numero più alto mai avuto di Gran Premi in una singola annata. E se in molti pensavano che con il nuovo regolamento potessimo avere un numero di vincitori ben più diverso, Max Verstappen ha messo tutti a tacere.

Con ciò non intendiamo certo che il cambio regolamentare non sia stato efficace, anzi. Allo stesso tempo però, l’olandese si è portato a casa il numero record di vittorie in una singola stagione. 22 gare, di cui 15 dominate e chiuse sul gradino più alto del podio per Verstappen. Solo Vettel e Schumacher, in passato, si sono avvicinati ad un simil traguardo, con 13 vittorie. Chiaro, l’alto numero di gare ha permesso a Max di avere maggiori chances rispetto ai nomi precedentemente citati, nulla toglie alla sua impresa.

Ponderando quanto detto, dunque, Verstappen ha vinto il 68% dei Gran Premi. Dato che lo porta ad essere il pilota con più giri in prima posizione di sempre: 616 dei 1294 giri totali a disposizione nell’arco dell’intera stagione, Max, li ha corsi in P1. Un altro, strabiliante, record da segnare negli annales. Ah, e non dimentichiamoci le gare sprint. Due delle tre disputate, sono state vinte da Max. Non vengono conteggiate nelle 15, ma se vogliamo considerare anche queste, beh il numero incrementa ancor di più…

Finita qua? Assolutamente no. Verstappen è salito sul podio 17 volte. E compreso che 15 di queste era sul piedistallo più alto, le altre due sono state un terzo posto a Monaco ed un secondo in Austria. Due soli i DNF, ed il peggior risultato, il settimo posto, registrato a fine stagione a Singapore. Diciamo che se Max sale sul podio, è ben più probabile lo faccia stando sul gradino con il numero 1 disegnato sopra.

