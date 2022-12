Griglia 2023, chi sono i piloti rimasti fuori e quelli che entreranno?

Stagione complicata quella del 2022, che per alcuni piloti si è rivelata fatale nella loro performance , portando dunque alcuni team a tagliare i rapporti prima del termine previsto. Un chiaro esempio potrebbe essere Ricciardo, ma chi saranno dunque i piloti presenti nella griglia del 2023?

Il mercato piloti è stato particolarmente acceso durante la stagione del 2022, che ha visto l’ingresso dei rookie all’interno delle trattative. Piloti come Nyck De Vries , Oscar Piastri , Logan Sargeant entreranno a far parte della griglia 2023, tagliando fuori Mick Schumacher e Daniel Ricciardo. Tuttavia le cose sono destinate a cambiare ulteriormente il prossimo anno, con i piloti della ‘vecchia’ generazione sempre più vicina al ritiro. Ma analizziamo insieme quelle che sono le trattative contrattuali di alcuni piloti, come Logan Sargeant o Lewis Hamilton.

Molte volte abbiamo sentito il boss della Mercedes aprirsi ai microfoni della stampa per parlare della situazione di Lewis Hamilton. Con un ritiro sempre più vicino, tuttavia il sette volte campione del mondo crede di avere ancora qualche conto in sospeso. Nonostante le diverse dicerie su Lewis Hamilton, crediamo che il suo ritiro potrebbe essere imminente, ma che la sua figura potrebbe restare nei “backstage” di Mercedes ancora per tanto tempo. A proiettarsi con una situazione completamente diversa sono invece i rookie che faranno il loro primo ingresso sulla griglia del 2023. Parliamo di Logan Sargean posto al fianco di Alex Albon, e Nyck De Vries nella squadra junior della Red Bull, l’Alpha Tauri.

Ulteriore line-up di piloti degna di nota è quella della scuderia americana della Haas. Dopo una serie di scontri avuti con Mick Schumacher a causa delle sue deludenti prestazioni, il boss italiano Guenther Steiner opta per uno schieramento interessante. Di fatto, le due personalità scelte per saziare i risultati della Haas, sono due piloti pieni di esperienza e che potrebbero avere grandi sorprese. Kevin Magnussen di fatti, ha ancora un altro anno a disposizione con la scuderia americana, situazione analoga con il suo compagno di squadra Nico Hulkenberg.