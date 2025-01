ZTL, controlla la distanza tra segnale e telecamera | Stanno annullando tutte le multe

In molti casi i giudici hanno annullato multe elevate in zone in cui la segnaletica era ritenuta insufficiente al varco di controllo

Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono diventate uno strumento sempre più diffuso nei centri urbani per regolamentare l’accesso dei veicoli e migliorare la qualità dell’aria. Tuttavia, la loro implementazione è spesso fonte di controversie, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica e la validità delle multe. Uno dei punti più dibattuti riguarda la distanza minima tra il segnale di inizio ZTL e la telecamera che rileva le infrazioni. La legge prevede che il segnale debba essere “adeguatamente anticipato” (una distanza minima di circa 80 metri) rispetto al punto di controllo, in modo da consentire agli automobilisti di evitare l’accesso non autorizzato. Tuttavia, non esiste una distanza precisa stabilita per legge, lasciando spazio a interpretazioni diverse.

Multe annullate: un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento significativo del numero di multe ZTL annullate. Come detto, la mancanza di una chiara indicazione dell’inizio della ZTL o la sua eccessiva vicinanza alla telecamera sono tra le cause più frequenti di annullamento. La distanza tra il segnale di ZTL e la telecamera che rileva le infrazioni è un aspetto importante, che può influire sulla validità delle multe. La legge prevede che il segnale debba essere ben visibile e posizionato in modo da consentire agli automobilisti di adeguarsi alle limitazioni prima di entrare nella zona controllata. Può capitare inoltre, che la telecamera registri erroneamente il passaggio di un veicolo non autorizzato, ad esempio a causa di un difetto di funzionamento o di un’errata lettura della targa.

Quando le multe possono essere annullate

Per contestare una multa per ZTL, è necessario seguire le istruzioni riportate sul verbale e presentare un ricorso entro i termini previsti. Se si ritiene che la multa sia ingiusta o illegittima, è possibile presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale. È consigliabile allegare al ricorso tutte le prove utili a sostenere la propria tesi, come fotografie, testimonianze o documentazione medica in caso di stato di necessità. Oltre alla questione della distanza tra segnale e telecamera, ci sono altre situazioni in cui una multa per ZTL può essere annullata come errori formali, mancanza di rilevamento dell’autorizzazione all’accesso alla ZTL o lo stato di necessità valido in caso di emergenza. Per questi motivi molti automobilisti, convinti di aver subito un’ingiustizia, presentano ricorso al giudice di pace o al prefetto, ottenendo spesso ragione.