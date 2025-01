Fattura officina dimezzata col trucco dell’AutoHold: riduci l’usura di questi componenti premendo un pulsante segreto

L’Auto Hold rappresenta una funzionalità utile non solo per il comfort di guida, ma anche per la salute dell’impianto frenante

Quante volte ti sei trovato a dover frenare in continuazione nel traffico, magari in coda o al semaforo? Oltre allo stress, questa abitudine può usurare precocemente freni, dischi e pastiglie, facendoti spendere un sacco di soldi dal meccanico. Ma esiste un modo per evitare tutto questo, un trucco che in pochi conoscono: l’AutoHold. L’AutoHold è una funzione presente in molte auto moderne, spesso segnalata con la scritta “A Hold” o un simbolo simile. Si tratta di un sistema che blocca automaticamente l’auto quando ti fermi, anche se non tieni premuto il pedale del freno. In pratica, è come se ci fosse un freno a mano automatico sempre attivo. Per attivare l’AutoHold, di solito basta premere un pulsante sulla console centrale. Una volta inserito, il sistema si attiva quando ti fermi completamente: puoi rilasciare il pedale del freno e l’auto rimarrà ferma, anche in pendenza. Per ripartire, basterà accelerare normalmente.

Come usare l’AutoHold correttamente

Per utilizzare l’AutoHold in modo corretto, è importante seguire alcune semplici regole. Attiva l’AutoHold solo quando sei fermo. E’ importante infatti, non attivare il sistema mentre sei in movimento, perché potrebbe causare un bloccaggio improvviso delle ruote. Disattiva l’AutoHold in alcune situazioni, come ad esempio quando parcheggi in pendenza o su terreni sconnessi, potrebbe essere preferibile disattivare l’AutoHold e utilizzare il freno a mano tradizionale. Il sistema Auto Hold è dotato di spie luminose che indicano il suo stato di attivazione. È importante prestare attenzione a queste spie per assicurarsi che il sistema funzioni correttamente. In caso di dubbio sul funzionamento dell’AutoHold, il consiglio è quello di consultare il manuale dell’auto.

I vantaggi dell’AutoHold

L’AutoHold offre numerosi vantaggi. Evitando di dover tenere premuto il pedale del freno durante le soste, riduce l’attrito tra pastiglie e dischi e, di conseguenza, l’usura dei componenti. Frenare di continuo, soprattutto nel traffico, infatti, usura rapidamente i freni. L’AutoHold evita questo problema, allungando la vita dei componenti e riducendo i costi di manutenzione. Non dover tenere premuto il pedale del freno, soprattutto nelle lunghe code, rende la guida più rilassante e confortevole. L’AutoHold, inoltre, impedisce all’auto di muoversi involontariamente, ad esempio in caso di distrazione o errore. Come hai visto, l’AutoHold è un vero e proprio trucco, un piccolo accorgimento che può farti risparmiare un bel po’ di soldi in officina nel lungo periodo.