Parcheggi, non lasciare mai più la tua auto in uno di questi | Paghi il triplo e rischi pure di farti sfregiare la macchina

Non lasciare mai l’automobile parcheggiata in questo posto, potresti pagare il triplo, ma rischia anche molto di più.

Se parcheggi nel posto sbagliato potresti dover pagare delle salate sanzioni e se questo non fosse sufficiente potresti pure dover andare a riprendere la tua vettura in qualche deposito perchè te l’hanno portata via con il carrattrezzi. In effetti, anche parcheggiare potrebbe essere pericoloso, questo lo dobbiamo ammettere.

La possibilità di parcheggiare o meno, in maniera regolare, viene segnalata con i cartelli stradali, oltre che con le indicazioni presenti sul manto stradale. Non rispettare le normative espone alla possibilità di multe anche piuttosto severe.

I parcheggi possono essere indicati con le righe gialle se riservate, bianche quando gratuiti e blu se a pagamento, a questi si aggiungono i moderni posti rosa, per le mamme in attesa o per le famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni.

Per quello che riguarda i segnali stradali essi possono indicare il divieto di sosta, sosta e fermata, in alcuni casi anche un divieto valido solo per alcuni giorni e specifici orari.

Parcheggi: anche in questo caso le regole sono stringenti

Il Codice della Strada impone regole stringenti anche per quello che riguarda i parcheggi. In questo specifico caso la normativa non riguarda solo la sicurezza sulle strade, ma anche un certo rigore pubblico, il bisogno che le regole vengano rispettate per evitare che si creino degli scontri tra i cittadini. Insomma, una sorta di senso civico che troppo spesso viene a mancare.

Purtroppo però troppo spesso le regole non vengono seguite e proprio questo ha innescato dei controlli da parte della Guardia di Finanza di Napoli che ha disposto un rafforzamento dei controlli per taluni comportamenti irregolari. Nel capoluogo italiano ecco cosa sta succedendo proprio in questi ultimi giorni.

I controlli hanno messo in molti nei guai

Come riportato anche da napoli.repubblica.it, sono stati aumentati i controlli da parte della Guardia di Finanza per quello che riguarda il fenomeno dell’occupazione del suolo pubblico da parte delle autorimesse e dei parcheggiatori abusivi. I finanziari hanno provveduto a sanzionare alcune autorimesse nella zona di Borgo Orefici, Porto, Chiaia e Fuorigrotta per occupazione abusiva del suolo pubblico. Un’irregolarità sanzionabile anche piuttosto severamente.

Le autorimesse parcheggiavano in strada le auto dei loro clienti, occupando strisce blu e stalli, oltre a non lasciare spazio agli altri. Queste non erano le uniche irregolarità rilevate, infatti sono stati trovati lavoratori in nero e corrispettivi telematici non inviati.