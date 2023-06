Wolff: “Verstappen è su un altro livello”

Dopo sette gare, Verstappen guida il Mondiale con 53 punti di vantaggio.

Horner sottolinea che “perdere fa male” e spiega che “non presta attenzione” ai commenti di Wolff. Max Verstappen sta dominando la stagione 2023 ed è il leader della classifica piloti, che sembra destinata a coronarlo per la terza volta. Una superiorità che “infastidisce” il capo del team Mercedes, Toto Wolff, che assicura che l’olandese è in un altro campionato, mentre il capo del team Red Bull, Christian Horner, gli ricorda che perdere fa male.

Dopo che si sono disputati i primi sette round della stagione 2023, Max Verstappen ha già cinque vittorie e due secondi posti, che lo collocano in testa alla classifica generale con 53 punti di vantaggio sul compagno di squadra, Sergio Pérez.

L’RB19 ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto ai suoi rivali e Verstappen si sta comportando ad un livello elevato in un modo che li rende praticamente invincibili. Così, l’olandese ha già gettato le basi per il suo terzo titolo consecutivo e, a meno che la stagione non cambi, sembra che nessuno potrà evitarlo. “Verstappen è su un altro livello . Mi dà fastidio dirlo, ma questa è la realtà“, ha detto il capo del team Mercedes a proposito della superiorità dell’olandese.

La meritocrazia in Formula 1 è tutto. Secondo Wolff, Verstappen è eccellente

Wolff ricorda che la Formula 1 è uno sport “meritocratico” e sottolinea che non è facile controllare la superiorità della Red Bull “È una meritocrazia. Hanno fatto un lavoro migliore, il pilota è eccellente e loro sono semplicemente lontani”, ha detto Wolff. “E questo è qualcosa che non abbiamo nelle nostre mani per poterlo controllare o contrastare”, ha aggiunto.

Di fronte al “fastidio” di Wolff per la superiorità di Verstappen, Horner spiega di ignorare i commenti dell’austriaco e ricorda che per sette stagioni la situazione è stata invertita. ” Non ci faccio molta attenzione. Ciò che conta sono i punti alla fine della giornata e questo è abbastanza salutare per noi”, ha detto Horner.

“Abbiamo trascorso sette anni cercando di raggiungere una posizione vincente e perdere fa male“, ha detto. Horner ha evidenziato il lavoro della sua squadra per arrivare alla situazione attuale e sottolinea che Verstappen continua a migliorare”. Abbiamo lavorato duramente per arrivare a questa posizione , penso che tutta la squadra, non solo Max, stia operando ad alto livello e abbiamo una macchina fenomenale”, ha spiegato.

“Abbiamo due grandi piloti e Max continua ad evolversi come pilota, sta diventando sempre più raffinato e la capacità che ha all’interno della macchina è davvero impressionante”, ha aggiunto per chiudere.