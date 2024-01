F1 Academy, Doriane Pin nuova pilota del Mercedes Junior Programme

Dorian Pine è una nuova pilota del Mercedes Junior Programme. La francese è la sesta atleta confermata per la stagione 2024 della F1 Academy

La Formula 1 Academy dà il benvenuto ad una nuova pilota. Doriane Pin, infatti, entrerà a far parte del Mercedes Junior Programme per la stagione 2024 del campionato tutto al femminile. Stella nascente delle gare di endurance, la carriera di Pin è iniziata nel karting nel 2016. Dopo aver vinto il Campionato francese 2019 di categoria femminile, si è laureata alla Le Mans Cup nel 2021, ottenendo cinque podi.

L’anno successivo ha portato ulteriori successi alla francese, che ha dominato il Ferrari Challenge Europe, vincendo nove gare su 14 e laureandosi campionessa. Inoltre, si è aggiudicata la vittoria alla 24 Ore di Spa ed è entrata nella storia con una vittoria nella classe GTE-AM nel finale di stagione della European Le Mans Series. Passando alla griglia del FIA World Endurance Championship nel 2023, Pin è diventata la prima donna a vincere l’ambito premio di “Rivelazione dell’anno“, oltre a fare la sua prima esperienza di gara in monoposto, arrivando seconda e vincendo una gara nel campionato di Formula 4 South East Asia.

Le parole di Doriane Pin sul suo ingresso nel Mercedes Junior Programme

“Sono incredibilmente felice di entrare a far parte del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme e di rappresentare il team in F1 Academy quest’anno con PREMA Racing“, ha dichiarato Pin. “Inizia un nuovo capitolo e sono orgogliosa di fare questo prossimo passo in un team così prestigioso e con il progetto Iron Dames. Sono grata per la loro fiducia e onorata di correre per i loro colori. Passare alle monoposto era uno degli obiettivi più importanti della mia carriera. Sto lavorando duramente per raggiungere il massimo livello di questo sport e non vedo l’ora di iniziare a gareggiare“.

Le parole di Toto Wolff

Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ha aggiunto: “Doriane è un talento entusiasmante e siamo lieti di iniziare la nostra partecipazione a F1 Academy con lei come pilota. Abbiamo seguito da vicino il suo sviluppo negli ultimi anni, perché ha sempre impressionato”.

Il Team Principal della Mercedes continua: “Il fantastico supporto di Deborah Mayer e dell’organizzazione Iron Dames le ha permesso di mostrare le sue capacità fino a questo punto; ha sfruttato appieno questa opportunità con determinazione e abilità. Non vediamo l’ora di lavorare in collaborazione con Iron Dames, PREMA Racing e F1 Academy per supportare Doriane nel prossimo capitolo della sua carriera“.

Le parole di Deborah Mayer

Deborah Mayer, fondatrice del progetto Iron Dames, ha concluso: “È straordinario che una giovane donna di 20 anni entri a far parte del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, uno dei più prestigiosi della Formula 1. Sin dal suo ingresso nel progetto Iron Dames nel 2021, Doriane ha dato prova di talento, determinazione ed eccezionale maturità. Diventare membro del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme è un passo promettente nella sua giovane carriera“.

“Con lo sviluppo di F1 Academy, l’iscrizione alla seconda stagione promette di essere una sfida interessante per lei. Questo è anche un simbolo meraviglioso e molto positivo della risonanza e dell’impatto che il progetto Iron Dames può avere nel coltivare e far sbocciare i talenti. Siamo orgogliosi e felici di poter continuare a sostenere Doriane nel portare il suo sogno il più lontano possibile“.