Wolff: “FIA ci ha attaccati direttamente”

Toto e Susie Wolff sono stati coinvolti in una causa di conflitto di interessi

Dopo sole 48 ore dallo scoppio del caso Wolff, l’indagine FIA si è diluita e ha decretato che era stata verificata la nullità. Il boss della Mercedes ha parlato per la prima volta dopo l’incidente e lo considera “Un attacco personale che ha innescato una linea rossa”.

Le indagini si sono rivolte al direttore generale della F1 Academy e suo marito, a causa della particolarità della notizia rivelata. In realtà, l’indagine si concentra principalmente sull’accesso di Toto a documenti raccolti, in particolare sulla violazione del bilancio della Red Bull.

La squadra si è subito espressa per smentire il tutto e ha affermato che non sarebbe stato possibile annullare la sentenza con l’apertura del procedimento contro il matrimonio. Poiché non vi era alcuna richiesta specifica per l’avvio di questa indagine, le accuse sono cadute. L’indagine è ormai chiusa, è durata infatti solo 48 ore, ma sembra non essere sufficiente a rimediare al danno che è stato loro arrecato. Toto è uscito in difesa della sua famiglia ed è esploso contro la FIA perché non capisce il motivo di puntare il dito contro di loro. Nessuno è contento di quanto accaduto nel paddock, tanto meno la coppia Wolff.

“Dopo dieci anni da team manager sono maturo e non sono affatto sorpreso da quello che è successo”

“Questa storia è stata formidabile. Mi sono trovato in mezzo a un fuoco incrociato, ma questo non è un problema. In Formula 1 si combatte con i gomiti fuori, ho la pelle dura e posso sopportarlo. Ma quando la gente se la prende con la mia famiglia, stiamo parlando di un altro livello. È stato un attacco personale che ha oltrepassato il limite rosso”, ha assicurato molto ferito nella sua prima intervista dopo l’apertura dell’indagine. “Io e mia moglie abbiamo la benzina nelle vene. Ma siamo abbastanza professionali da separare nettamente la sfera lavorativa da quella domestica . Inoltre, non vedo dove il nostro lavoro si sovrappone così tanto“, ha confessato, visibilmente ferito da ciò che è successo.

In breve, lo considera un attacco alla sua famiglia. “Ero in una riunione tecnica quando Bradley Lord, il nostro direttore delle comunicazioni, mi ha trasmesso il messaggio della FIA. Sono andato a cercare maggiori dettagli, ma non ce n’erano, dato che la Federazione non ci aveva contattato”.