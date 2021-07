Wolff: “Se necessario, aiuterò Bottas a trovare alternative”

Toto Wolff elogia Valtteri Bottas, promettendo il suo aiuto nel momento in cui il 31enne di Nastola dovesse perdere il suo sedile in Mercedes

Mercedes sta dando spettacolo in questo periodo. Prima il rinnovo di Lewis Hamilton per almeno altri due anni, poi la bomba Russell. E Bottas, in tutto questo, dove sta? Il finlandese, l’eterno secondo come descritto da molti, al momento sembra essere in procinto di lasciare la scuderia di Brackley. Ma non sembra avere l’intenzione di lasciare il Circus definitivamente. Le alternative sarebbero due: Williams o Alfa Romeo. Ma nulla è ancora certo. Così, nel caos del mercato piloti, spiccano alcune promesse di aiuto da parte di Toto Wolff verso il suo fidato scudiero Valtteri Bottas.

In alcune dichiarazioni riportate da GPFans, parla Wolff: “Se dovessimo arrivare ad una sostituzione di Bottas, allora la storia si complica. Non c’è in gioco solo il mio rapporto con lui, ma anche la mia responsabilità che lui abbia un grande futuro. Se necessario, lo aiuterò a trovare delle alternative. Se lo merita. È stato il compagno di squadra del miglior pilota di Formula 1 di tutti i tempi e non è sempre molto facile brillare rispetto a Lewis. Valtteri è fantastico”.

RIASSUNTO DI UN WEEKEND BRILLANTE MA NON TROPPO

L’austriaco sembra essere pieno di complimenti verso il finlandese. In particolare, Wolff ha elogiato il grande lavoro di Bottas fatto durante il weekend a Silverstone: “Secondo me ha avuto un weekend piuttosto brillante. Avrebbe potuto essere in pole se avesse avuto un traino venerdì sera durante le qualifiche. Questo ovviamente ha influito sulla sua prestazione, perché se sei in pole è molto più facile”.

“Domenica Bottas è stato molto veloce. Ha guidato per tutta la gara in modo ottimale. Solo Hamilton che arrivava da dietro su quella gomma dura era più veloce. Infatti, Valtteri è stato il secondo pilota più veloce in gara e ha aiutato Lewis ad assicurarsi la vittoria. Bottas è semplicemente un grande membro della squadra, con il giusto carattere e la giusta personalità. Merita un aiuto, nel caso il suo percorso in Mercedes dovesse terminare questa stagione“, afferma Wolff per concludere.