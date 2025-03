Wolff non è interessata alla presidenza della FIA: arriva la conferma

Dopo mesi di speculazioni, sembra essere arrivata la conferma: Susie Wolff non è interessata alla presidenza della FIA, ma mira a raggiungere altri obiettivi

La scorsa settimana, la nota rivista italiana Autosprint ha riportato che Susie Wolff starebbe prendendo in considerazione la candidatura per la presidenza della FIA. Carica ricoperta attualmente da Mohammed Ben Sulayem, successore di Jean Todt dal 2021. Stando però al sito PlanetF1, Wolff non sembra avere alcuna intenzione di candidarsi per la posizione. Soprattutto visti i progetti di cui è già a capo e la determinazione con cui lotta per una maggiore presenza delle donne nel motorsport.

Wolff non è certo nuova ai riflettori, ma preferisce ignorare le speculazioni mantenendo il massimo focus sulla sua missione. Come direttrice della F1 Academy, la serie di sviluppo interamente femminile, Wolff sta lentamente costruendo una vera e propria eredità. Un lavoro che sta già cambiando marcia al mondo dei motori. Dopo un’eccezionale seconda stagione nel 2024, infatti, la serie pare abbia trovato il suo ritmo: svolta negli stessi weekend della prima serie, trasmessa in diretta e supportata da ogni team del Circus.

L’orgoglio di Wolff

Piattaforma di cui Wolff è estremamente orgogliosa, la F1 Academy è la priorità per la sua direttrice. Quest’ultima non disposta a lasciare il muretto dei box per un palco politico. Circa un anno fa, Wolff ha dichiarato: “Mi piace considerare questo come il mio vero ‘primo’ anno. E lo dico con entusiasmo. Ma anche con la consapevolezza di dover dimostrare che il concetto era valido“. “Sono estremamente orgogliosa di ciò che abbiamo raggiunto finora. Ancora è solo l’inizio, c’è molto altro che possiamo fare, ma vedo già l’impatto positivo che stiamo avendo. E’ una cosa che mi rassicura, sapere che siamo sulla strada giusta” ha aggiunto Wolff. Per quest’ultima, la prova sta nei progressi: le donne stanno, finalmente, avendo vere opportunità nel mondo delle corse. E questo anche grazie a lei.