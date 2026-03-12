Caso batterie Honda: Aston Martin evita il tema

Melbourne e l’incubo delle vibrazioni

Aston Martin e Honda hanno incontrato i media giovedì in Cina, ma hanno mostrato poca disponibilità a rispondere alle domande sulle batterie di scorta. “Perché non dovrebbero esserci buone notizie?” ha esordito ironicamente Mike Krack. Il chief trackside officer, insieme a Shintaro Orihara, doveva chiarire molti aspetti dopo i risultati del Gran Premio di apertura dello scorso fine settimana.

La scuderia ha ormai confermato che i problemi della scuderia derivino dal suo nuovo partner motoristico. Forti vibrazioni provenienti dal motore a combustione interna hanno danneggiato tutte le batterie nei test e hanno impedito ai piloti di coprire consecutivamente la distanza di gara per timore di procurarsi danni permanenti ai nervi delle mani, come ha rilevato il team principal Adrian Newey. Nella gara di Melbourne, Alonso ha completato uno stint di 13 giri seguito da una pausa di 16 minuti e poi da un run di 8 giri. Stroll, invece, ha percorso 34 giri consecutivi e altri 9 dopo aver trascorso 18 minuti nel garage. Non c’è stato, però, molto tempo per rimediare, dato che il Gran Premio di Cina si disputa questo fine settimana.

Nonostante ciò Honda è fiduciosa e crede che la situazione stia già migliorando. “Abbiamo trovato alcuni progressi sulla situazione delle vibrazioni e continuiamo a lavorare duramente per ridurle“, ha dichiarato Orihara. “L’affidabilità rimane il punto più impegnativo da migliorare. Insieme ad Aston Martin abbiamo trovato qualcosa, un’altra contromisura. Abbiamo anche accumulato chilometraggio in gara, quindi abbiamo imparato qualcosa dall’evento in termini di guidabilità e gestione dell’energia. Abbiamo già implementato tutto ciò nelle simulazioni“.

Aston Martin e Honda non rivelano la disponibilità di batterie

Una delle questioni più problematiche riguarda proprio le parti di ricambio mancanti. Per questo motivo, Honda sta cercando di ripristinare le uniche due batterie disponibili a Melbourne. “Stiamo cercando di ripararle“, ha continuato Orihara. “Abbiamo visto buoni progressi. Non posso entrare nei dettagli, ma continuiamo a lavorare duramente. Il problema non è legato alle vibrazioni, ma solo a piccoli elementi all’interno di essa“.Tuttavia, quando i giornalisti hanno chiesto quante batterie Aston Martin e Honda avessero a disposizione per il weekend in Cina, sia Krack sia Orihara sono rimasti evasivi. “Non possiamo dire il numero esatto ma continuiamo a cercare di riparare la batteria per avere più ricambi“, ha detto inizialmente il giapponese.

Ai due è stato poi chiesto se ne avessero di più rispetto a Melbourne, indipendentemente dal numero preciso. Krack ha replicato: “Che senso ha continuare a parlare del numero? Non credo sia qualcosa su cui dovremmo insistere, insistere e insistere ancora. Abbiamo una situazione che è già stata resa pubblica in Australia e non penso che dovremmo continuare questa discussione, se permettete“. Motorsport.com ha appreso che Honda ha tre batterie a Shanghai, quindi una di scorta.

Infine, i giornalisti hanno chiesto in che condizioni fossero quelle provenienti da Melbourne e hanno anche menzionato i commenti di Newey sul fatto di aver scoperto solo lo scorso novembre la complicata situazione personale di Honda. “Vorrei anche concentrarmi sull’aspetto tecnico in questo incontro. Va bene per voi?”, ha semplicemente risposto Orihara.