Wolff alza il tiro: “Possiamo toglierci grosse soddisfazioni!”

A Silverstone la Mercedes è tornata ad annusare l’aria delle prime posizioni. E adesso, per bocca di Toto Wolff, guarda con tutt’altro spirito alla seconda parte della stagione

Il 2022 della Mercedes non era nato sotto le migliori stelle. A causa dei problemi legati al porpoising la scuderia di Toto Wolff non si è mai dimostrata all’altezza di Red Bull e Ferrari. Ma a Silverstone qualcosa potrebbe essere cambiato.

Per la prima volta, proprio davanti al pubblico di casa, Hamilton per lunghe parti del Gran Premio ha addirittura sognato il colpo grosso. Certo, una rondine non fa primavera. Ed è troppo presto per dire se la Mercedes è effettivamente tornata al vertice. Ma la prestazione della W13 a Silverstone è sufficiente per fornire una ventata di ottimismo a Toto Wolff, che adesso può permettersi di guardare al resto del campionato con ambizioni rinnovate.

Queste le parole del manager austriaco dopo la gara britannica: “La storia d’amore con la nostra vettura non è ancora iniziata. Ma siamo convinti di poterci ancora togliere grosse soddisfazioni. Sarebbe fantastico riuscire a battagliare con costanza con Ferrari e Red Bull, e per farlo dobbiamo puntare a vincere qualche gara. Se ci riusciamo vorrà dire che attraverso lo sviluppo possiamo riuscire a colmare il gap già nel 2023“.

DALLA FRANCIA ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA SUL PORPOISING

Questa è l’ambizione palesata dal Team Principal di Mercedes, che evidentemente non accetta un ruolo da comprimario dopo un’era turbo-ibrida che lo ha visto cannibale. Il team di Brackley è partito in ritardo rispetto ai concorrenti, ma lavorando a testa bassa adesso comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Sei i podi conquistati, tra Russell ed Hamilton. Non un brutto bottino quando si è terza forza in griglia.

Una mano nel ridurre il gap potrebbe arrivare dal Gran Premio di Francia, quando entrerà in vigore la nuova direttiva della FIA per ridurre gli effetti del porpoising. La vicenda è già al centro di forti polemiche, ma nessuno può capirne le conseguenze. Quel che è certo è che in Mercedes non sembrano disposti ad alzare bandiera bianca. E dopo il ritorno alla competitività adesso spostano in alto l’asticella: si vuole tornare al successo entro la fine della stagione.