Wolff: “Alcuni piloti non sono il sole, sono satelliti”

Toto Wolff si è espresso riguardo due piloti: secondo lui Hamilton non è attualmente molto apprezzato dai più, mentre Alonso ha pochi riconoscimenti sportivi

La lotta per il mondiale 2021 che sta vedendo come protagonisti Lewis Hamilton e Max Verstappen è sempre oggetto di attenzioni. Tra simpatie per l’uno o per l’altro contendente al titolo, i tifosi inevitabilmente si dividono nella preferenza per il britannico o per l’olandese. Toto Wolff, nella sua lunga intervista, è stato interrogato a riguardo dal celebre quotidiano Daily Mail. Tra dichiarazioni su Alonso, e parole di stima per il britannico della sua scuderia, Wolff ha una precisa opinione sui piloti citati.

Al Daily Mail afferma Wolff: “Penso che Lewis [Hamilton, ndr.] non sia considerato così bene come dovrebbe essere. E ci sono molte ragioni. In passato non è mai stato sotto gli occhi del pubblico. La gente non l’ha visto. Quello che hanno visto è stato un giovane che entrava in Formula 1 e aveva successo fin dall’inizio. E perché è anche una persona stravagante le opinioni su di lui si polarizzano ulteriormente”.

“Molte persone dicono che sarebbero Campioni del Mondo con la monoposto di Hamilton. Io vorrei chiedere loro: perché non siete voi su quella vettura? Passare da McLaren a Mercedes è stata una mossa intelligente. Per altri non è successo così. Un esempio è Fernando Alonso. È senza dubbio uno dei migliori piloti di Formula 1 della storia. Ma è molto deludente il fatto che non abbia più di due titoli al suo attivo”, prosegue l’austriaco.

IL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Continua, poi, Wolff: ”Alcuni piloti si sono sbagliati, entrano nel mirino dei media e iniziano a credere che loro siano il sole e mentre gli altri no. Nessuno di noi lo è. Nessuno di noi è totalmente al centro dell’attenzione. Non sono il sole, sono satelliti, sono pianeti che ruotano”.

“Tutti noi perdiamo più di quanto vinciamo, ogni giorno. È davvero molto difficile per le persone far fronte ad una persona che pensano abbia tutto, che vince sempre. Si sa come va la vita: più vinci, più persone tifano per il perdente. Solo quando Hamilton si ritirerà, credo, la gente capirà la grandezza dei suoi successi”, aggiunge Wolff per concludere.