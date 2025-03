Hamilton su Angela Cullen: “Emozionante riaverla accanto”

Lewis Hamilton e Angela Cullen di nuovo insieme, in un momento cruciale della carriera del britannico

Il ritorno di Angela Cullen nel team di Hamilton segna un momento significativo nella carriera del pilota britannico, che si appresta a iniziare una nuova avventura con la Ferrari. Sin da quando, nel 2016, è iniziata la loro collaborazione, Angela è stata più di una semplice assistente o fisioterapista. Presto è diventata un punto di riferimento, nonché la più importante confidente di Lewis. Nel marzo 2023, le loro strade si sono separate, ma i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Dopo la loro separazione, hanno iniziato a circolare delle voci, su un possibile ritorno di Angela nel Circus. Rumours che sono stati confermati, quando la neozelandese è stata avvistata nel box Ferrari, durante il debutto a Fiorano della vettura 44. Di recente, Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato di aver contattato Angela, per chiederle di ritornare a lavorare insieme: “È sempre importante avere una buona base di persone intorno a te”, ha ammesso il sette volte campione del mondo.

“In generale, ho sempre avuto un’ottima base per molti, molti anni. Quindi, ho ancora tutto il team che avevo lo scorso anno, ma Ange (Angela) è in cima alla squadra. Noi – io e Angela – abbiamo un ottimo rapporto. Ci conosciamo da tanto, tantissimo tempo, ne abbiamo passate tante insieme, poi lei ha preso un paio di anni di pausa, per stare con la sua famiglia e andare a scoprire il mondo“.

La Cullen l’abbiamo vista bazzicare nel paddock, durante i test del Bahrein, per la prima volta ufficialmente vestita di rosso: “Le ho chiesto di venire e cominciare questo nuovo capitolo insieme“, ha raccontato Lewis. “Lei ha accettato, è stato veramente emozionante. Ci siamo divertiti un sacco. Questo ultimo mese trascorso insieme è stato davvero fantastico!”

Lewis e le sensazioni al volante della Ferrari: “Il miglior feeling avuto negli ultimi anni, ma difficile fare una previsione”

L’obiettivo di Lewis Hamilton resta l’ottavo titolo mondiale. Già in occasione dei test TPC, e poi durante i test del Bahrein, il pluricampione ha confermato le sue sensazioni positive al volante della Rossa, confessando di essere più ottimista di quanto lo sia stato negli ultimi anni in Mercedes.

“Penso che probabilmente negli ultimi quattro anni, ho imparato che non puoi davvero esprimere un giudizio, basandoti sulla prima impressione“, ha ammesso il pilota della Ferrari. “Sicuramente penso che negli anni scorsi, soprattutto nella generazione delle vetture precedenti, fosse più facile capire subito dove potevi trovarti, già dalle prime sensazioni“.

Non vuole illudere sé stesso, né le speranze dei tifosi. Così, il britannico preferisce non sbilanciarsi più di tanto: “Potrei dire che questo è stato il miglior feeling avuto da molto tempo. Ma per ora questo è tutto ciò che posso dire“. Ancora poche settimane e scopriremo se il binomio Ferrari-Hamilton sarà davvero all’altezza delle aspettative.

Claudia Belfiore