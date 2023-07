Windsor su Lance Stroll: “Un nome, una garanzia”

Peter Windsor ha descritto Lance Stroll come “il più grande pilota pagante di tutti i tempi” per aver riportato il nome Aston Martin nello sport e aver creato posti di lavoro

Nonostante abbia ottenuto tre podi e una pole position a suo nome, Stroll è stato spesso schernito come pilota da quando ha fatto il suo debutto nel Gran Premio nel 2017.

Il canadese ha cambiato squadra nel 2019 dopo che suo padre, Lawrence, ha salvato la Force India, ribattezzata Aston Martin dall’inizio del 2021.

Il team non ha fatto mistero della propria ambizione di emergere come forza vincitrice del titolo nel prossimo futuro e recentemente si è trasferito in una nuova fabbrica all’avanguardia vicino al circuito di Silverstone.

Le lotte di Stroll al fianco del due volte campione del mondo Fernando Alonso nel 2023 hanno riaperto il dibattito sulla retribuzione dei piloti con Stroll a 94 punti dal suo compagno di squadra dopo le prime 11 gare.

Tuttavia, Windsor è balzato in difesa di Lance Stroll, sostenendo che anche i migliori piloti nella storia della sono stati costretti a cercare finanziamenti durante la loro ascesa al vertice.

Apparendo tramite un recente streaming su YouTube , ha detto: “Si potrebbe sostenere che Lance Stroll è il più grande pilota a pagamento di tutti i tempi perché, sì, è lì perché suo padre sta pagando, ma almeno suo padre ha creato una nuova squadra da una vecchia.

“Il pagamento per Lance per essere in Formula 1 è stato una cosa molto costruttiva e ha dato un sacco di posti di lavoro a molte persone ed è una cosa completamente nuova”

“Se passi attraverso la griglia, molti piloti a un certo punto avrebbero dovuto chiedere l’elemosina e prendere in prestito denaro per passare al livello successivo delle corse automobilistiche. E questo li rende dei piloti paganti?”

Anche grandi nomi sono dovuti scendere a patti

“Guarda Nigel Mansell che ipoteca la sua casa per fare cinque gare di Formula 3 con March nel 1978: questo lo rende un pilota pagante? In un certo senso lo fa, vero? Se non avesse pagato quei soldi a March, non avrebbe corso nel ’78 e probabilmente non l’avrebbe mai fatto Formula 1!”.

“Senza Stroll non ci sarebbe l’Aston Martin, quindi non ha senso nemmeno pensare: ‘Hanno bisogno di un pilota migliore di Stroll’ – chiunque la pensi così non capisce la genesi della squadra”.

I giovani meritano supporto

“Non credo che pensino in termini di [vincere] il Campionato Costruttori, penso che vogliano solo uscire e fare il meglio che possono in ogni gara. Ovviamente ora ci sono controlli di bilancio che prima non c’erano ma, allo stesso modo, hanno molti più soldi come squadra di quanti ne abbiano mai avuti prima e stanno entrando in quella nuova grande fabbrica con tutte quelle strutture. Sperero che, dopo tutto ciò, possano essere lassù con la Red Bull”.

“Ovviamente non sono tutti ricchi papà, ma ci sono sicuramente molti ricchi benefattori e famiglie. Alcuni piloti sono lì per merito, ma la maggior parte dei piloti non è dovuta uscire e raccogliere fondi per entrare in Formula 2 e Formula 3″.

“Le somme di denaro che richiedi sono ridicole a quel livello per il ritorno che puoi avere. Televisione? Sì, è coperto, ma chi lo guarda, in termini di numeri reali?”

“Questo è il problema e l’approccio di Bernie/Bruno/Flavio alla Formula 2 e alla Formula 3 lo ha causato. Se, al contrario, avessero [assicurato] che le categorie Formula 2 e Formula 3 avrebbero beneficiato di tutto ciò che è succedendo in Formula 1, i giovani piloti potrebbero beneficiare della sponsorizzazione. Sarebbe stata una storia diversa.

“Ma non ce l’abbiamo, quindi molti piloti in quelle categorie sono lì perché hanno i soldi per farlo. E molti dei piloti che non hanno i soldi non arrivano nemmeno in Formula 3, figuriamoci in Formula 2″.

“Mi vengono in mente diversi giovani piloti che non arriveranno mai alla FIA Formula 3 anche se, a mio parere, sono perfettamente in grado di vincere una gara di Formula 1. Hanno il talento di quel livello”.