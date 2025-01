FIA: in arrivo sanzioni sempre più severe

La FIA guidata da Mohammed Ben Sulayem rischia di irritare ancora di più i piloti di Formula 1 con nuove sanzioni al limite del ridicolo per cattiva condotta

Le sanzioni per parolacce inflitte a Max Verstappen e Charles Leclerc hanno fatto infuriare la Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) nel 2024 ma un’ipotetica terza infrazione quest’anno potrebbe comportare multe a sei cifre e persino sospensioni dalle gare per un mese.

Parole, azioni o scritti che danneggiano la FIA e i valori dell’automobilismo sportivo potrebbero, nel frattempo, portare alla perdita effettiva di punti nel campionato mondiale.

“I 20 piloti di Formula 1 non saranno contenti del nuovo sistema“, ha ipotizzato van Haren. I piloti che imprecano potrebbero ricevere multe e perdere punti, affermano le nuove linee guida della FIA.

Un aggiornamento del Codice Sportivo della FIA rivela sanzioni più severe contro i piloti di Formula 1 che usano un linguaggio salato. La FIA ha emanato una serie di linee guida sulle sanzioni per gli steward che potrebbero comportare che i piloti di Formula 1 raccolgano multe o penalità di punti campionato per parolacce o altre violazioni del codice sportivo. Si tratta di un’estensione della controversa richiesta del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem della scorsa stagione ai piloti di limitare l’uso di parolacce.

Sono 40.000 euro, che faccio? Lascio?

Mercoledì la FIA ha pubblicato una versione aggiornata del suo codice sportivo, contenente delle linee guida per le infrazioni commesse ai sensi dell’articolo 12, in particolare per quanto riguarda la condotta scorretta.

L’organismo definisce la cattiva condotta come: “L’uso generale di un linguaggio (scritto o verbale), gesti e/o segni offensivi, insultanti, volgari, maleducati o ingiuriosi e che potrebbero ragionevolmente essere previsti o percepiti come volgari o maleducati o tali da offendere, umiliare o essere inappropriati”, aggressioni (gomitate, calci, pugni, percosse, ecc.) e incitamento a fare una qualsiasi delle azioni di cui sopra”.

Tali linee guida includono anche le multe di base, che vengono moltiplicate per quattro per i piloti Formula 1.

Commettere un’infrazione che rientra nei limiti della condotta scorretta comporta una multa base di 10.000 € per la prima infrazione, che diventa di 40.000 € per un pilota di F1, fino a una multa base di 20.000 € (80.000 € in Formula 1) e una sospensione di un mese per la seconda infrazione.

Sanzioni o dittatura?

Un’ulteriore ipotesi prevede una multa di 30.000 € (120.000 € in Formula 1) con una sospensione di un mese più la detrazione dei punti del campionato.

Sanzioni analoghe saranno previste per: “Qualsiasi parola, azione o scritto che abbia causato un danno morale o una perdita alla FIA, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti e, più in generale, all’interesse dello sport motoristico e ai valori difesi dalla FIA e qualsiasi incitamento pubblico alla violenza o all’odio”.

La FIA ha inoltre mantenuto le stesse multe per la formulazione e l’esposizione di dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali in generale. In particolare, in violazione del principio generale di neutralità promosso dalla FIA in base ai suoi Statuti, salvo previa approvazione scritta della FIA per le competizioni internazionali o dell’ASN competente per le competizioni nazionali di propria competenza. Ciò avviene imponendo al contempo ai piloti di scusarsi pubblicamente per le loro osservazioni e di ritrattarle.

Oltre a ciò, saranno applicate sanzioni più severe per qualsiasi inosservanza delle istruzioni della FIA in merito alla nomina e alla partecipazione di persone durante le cerimonie ufficiali di qualsiasi competizione valida per un campionato FIA.

La multa parte da 15.000 €, e sale a 30.000 € per le altre infrazioni, più la sospensione dell’accesso alle aree riservate dell’evento per l’evento successivo, che può includere tutto, dalla pista, al paddock, al parco chiuso e alle zone media.

Anche le categorie minori verranno pesantemente influenzate

L’ulteriore inosservanza delle istruzioni della cerimonia comporterà una multa di 45.000 € più la sospensione di sei mesi dalle aree riservate definite. Ancora una volta, tutte le multe saranno moltiplicate per quattro per i piloti di Formaula 1.

In altri campionati mondiali, ad esempio il World Rally Championship e il World Endurance Championship, queste multe di base hanno un moltiplicatore di tre, mentre i campionati regionali FIA hanno un moltiplicatore di due. Altre serie al di fuori di quelle definite (ad esempio, i campionati nazionali di Formula 4) ricevono le multe di base.

Il Codice Sportivo Internazionale ha inoltre ricevuto clausole aggiuntive, tra cui infrazioni per qualsiasi mancato rispetto delle linee guida ambientali stabilite dall’organismo di governo.

Ci sono anche ulteriori aggiunte per proteste inammissibili; una protesta richiederà ora domande individuali per ogni argomento. Il codice sportivo stabilisce inoltre che qualsiasi protesta contro una decisione degli steward sarà inammissibile.

A fronte di tutto ciò; è davvero questo il cambiamento necessario nel motorsport o si poteva concentrare le risorse su altri problemi?