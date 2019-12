Williams, Dan Ticktum nuovo pilota di sviluppo

La Williams questa mattina, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver ingaggiato Dan Ticktum, il giovanissimo pilota britannico, attualmente in FIA F2, dopo che quest’ultimo recentemente, è stato scaricato dalla Red Bull.

Per il 20enne si tratta di una seconda opportunità, una cosa rara in Formula 1. Il giovane è stato membro del Red Bull Junior Team, il gruppo di talenti diretto da Helmut Marko, per poi essere scaricato a fine giugno scorso, probabilmente a causa del suo irriverente carattere, che lo ha portato a commettere qualche errore. Lo scorso anno in occasione dei test a Barcellona, post GP Spagna, Ticktum ha avuto una piccola esperienza in Formula 1, debuttando al volante di una Red Bull.

Ora per il giovane pilota, vincitore delle due edizioni del Macau Grand Prix, si aprono le porte della Scuderia di Grove, entrando a far parte della Williams Racing Driver Academy, e diventerà il development driver. Il suo impegno sarà quindi in pista, oltreché in fabbrica ed al simulatore, dando così il suo contributo a far rinascere la storica Scuderia.

Il suo lavoro sarà al simulatore, seguendo lo sviluppo della nuova monoposto, fornendo il suo contributo, oltre a continuare a correre con la DAMS, in FIA F2 portando il marchio Williams sul suo casco e tuta.

“Per me è un privilegio entrare nella Williams Racing Academy, specialmente per la grande storia del team in Formula 1,” ha così esordito Dan, commentando la bella notizia.

“Passerò il tempo al simulatore, e sarà un fattore inestimabile per la mia crescita, così come il lavoro che farò accanto agli ingegneri del team. Per me sarà una grande opportunità e darò tutto per offrire il mio meglio al team,” ha così aggiunto Dan Ticktum, vice campione della Formula 3 europea nel 2018.

Anche Claire Williams, vice team principal della squadra, ha voluto commentare l’arrivo del giovani pilota: “Sono molto contenta che Dan, un altro grande talento britannico, sia stato aggiunto alla nostra Academy. La sua abilità al volante è stata palese con le due vittorie consecutive al Macau Gran Prix nel 2017 e 2018”.

