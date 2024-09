Meglio catena o cinghia di distribuzione? L’eterno enigma finalmente svelato dal meccanico

Finalmente viene svelato il motivo per cui negli ultimi tempi sono in molti a chiedersi se sia meglio la catena o la cinghia di distribuzione. Un enigma spiegato dai professionisti del settore.

Non tutti siamo ferrati in meccanica, nel senso che a prescindere dal sesso di ognuno di noi, infatti è uno sciocco stereotipo pensare che solo gli uomini siano patiti di motore. Ci sono molte donne che sono meccanici fuoriclasse, proprio come i loro colleghi uomini.

A ogni modo come dicevamo, ci sono utenti più esperti di altri, per questo motivo in molti si stanno interrogando sul motivo per cui negli ultimi tempi gli esperti dell’automotive stiano mettendo a confronto due pezzi del motore che hanno la stessa funzione ma che non possono coesistere, o si opta per uno o per l’altro.

Per questo motivo oggi vogliamo spiegarvi, secondo gli esperti del settore, cosa possa essere meglio per la propria automobile, la catena o la cinghia di distribuzione. Ecco qual è la differenza sostanziale.

La funzione della cinghia di distribuzione e della catena

La cinghia della distribuzione e la catena del motore, come possiamo leggere da 20minutos.es, hanno praticamente la medesima funzione, in quanto entrambe permettono il movimento dall’albero motore all’albero a camme, consentendo così la chiusura e l’apertura delle valvole che permettono l’ingresso della miscela di aria e carburante e l’uscita dei gas bruciati, i cosiddetti gas di scarico.

La funzione di questi due componenti come dicevamo è la medesima, con un’unica eccezione, cioè che la prima dura meno rispetto che alla seconda, come possiamo leggere sul sito. Adesso vi spieghiamo il motivo.

Perché la catena sta tornando

Dopo decenni dove la cinghia di distribuzione ha fatto da padrona in merito al funzionamento del motore delle automobili, ai diversi nuovi modelli viene implementata nuovamente la catena. Come mai vi starete chiedendo? Come vi dicevamo prima, secondo quanto letto su 20minutos.es, la cinghia dura di più, proprio per una questione di montaggio e composizione. Quest’ultima infatti viene inserita all’interno del motore già perfettamente lubrificata, in questo modo, i componenti si usureranno più in ritardo rispetto alla cinghia.

Come ha rivelato l’ingegnere Garibaldi, la catena deve essere di buona qualità e soprattutto è preferibile nei motori di piccole dimensioni. In merito alla cinghia di distribuzione, quando l’auto inizia a fare degli strani rumori mentre è accesa, è consigliabile fargli fare un controllo dal meccanico di fiducia, in quanto il componente tenderà a usurarsi nel corso dei km. Ogni auto ha un libretto dove indica il chilometraggio di quando bisognerà cambiarla ma in generale si parla tra i 100.000 e i 120.000 Km.