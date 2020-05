Williams: cambio di look a partire dalla prima gara

La Williams sfoggerà un nuovo design a partire dalla prima gara della stagione.

Come annunciato oggi, i rapporti di partnership tra il team brittannico e lo sponsor ROKiT sono cessati con effetto immediato. A seguito dello spiacevole evento, la Williams cambierà il design delle proprie vetture per la stagione 2020, abbandonando così la livrea rossa, blu e bianca.

Il campionato dovrebbe iniziare la prima settimana di luglio in Austria, e il team è fiducioso di poter fare in tempo a modificare le vetture di Russell e Latifi.

Infatti, a Motorsport, Claire Williams ha così dichiarato: “Ovviamente, la questione della decorazione è qualcosa che dovremo rivedere per quando torneremo nuovamente a correre. La Formula 1 ha segnato la prima gara sul calendario al 5 luglio, quindi mostreremo il nuovo design prima di scendere in pista”.

Al momento la Williams ha già cambiato la sua immagine social eliminando la scritta ROKit dal suo logo e dal suo nome. Il tocco di rosso è sparito, lasciando più spazio al bianco e al blu. Sono quindi questi i colori che potrebbero predominare nel nuovo look.

A CACCIA DI NUOVI SPONSOR, CON FIDUCIA

Nonostante il duro colpo economico causato dalla separazione, Claire non si è mostrata troppo preoccupata. E’ infatti fiduciosa nella possibilità di attrarre nuovi sponsor, nonostante gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni.

Ha così spiegato: “Nel 2014 abbiamo iniziato una collaborazione con Martini, dopo aver terminato il mondiale al nono, ottavo e ancora nono posto nelle tre stagione precedenti. Poi siamo riusciti a convincere ROKiT, concludendo la stagione decimi. Sono fiduciosa che saremo in grado di recuperare i soldi con un nuovo sponsor”.

Infine, ha concluso sottolineado il supporto degli altri sponsor con cui continuano a collaborare, nonostante la difficile situazione.

“Al momento disponiamo di un elenco di sponsor di cui siamo molto contenti, che hanno supportato il team in modo incredibile e che continuano a farlo. Continueremo a lavorare il più duramente possibile per essere sicuri di poter generare più entrate entro il 2021”.