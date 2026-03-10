Williams: “Almeno 5 soluzioni per il problema energetico”

Williams propone fino a cinque soluzioni per risolvere il problema energetico delle monoposto 2026

Le nuove monoposto di Formula 1 introdotte dal regolamento tecnico 2026 stanno già sollevando diverse preoccupazioni tra i team. Una delle principali riguarda la gestione dell’energia: secondo Williams, le vetture rischiano di essere “affamate di energia”, costringendo i piloti a gestire la batteria in modo troppo conservativo durante il giro a causa di questo grave problema energetico.

Per affrontare il problema, la squadra britannica ha messo sul tavolo quattro o cinque possibili proposte che potrebbero essere discusse con FIA e altri team per migliorare il funzionamento delle nuove power unit ibride.

Il problema: troppa dipendenza dall’energia elettrica

Con il regolamento 2026, il contributo della parte elettrica della power unit aumenterà notevolmente rispetto alle attuali generazioni di motori. Questo significa che la disponibilità di energia nella batteria diventa cruciale per completare il giro con prestazioni competitive.

Secondo le analisi dei team, in alcune situazioni i piloti potrebbero essere costretti a sollevare il piede dall’acceleratore prima delle frenate per rigenerare energia, una pratica nota come lift and coast. Questo comportamento rischia di penalizzare lo spettacolo e rendere la guida meno naturale, oltre a mettere sempre più in luce il problema energetico evidenziato da Williams e gli altri.

Una delle idee: aumentare il “super clipping” per ridurre il problema energetico

Tra le soluzioni discusse nel paddock durante il Gran Premio d’Australia c’è quella di aumentare il livello di “super clipping”, ovvero la quantità di energia recuperata quando il motore è a pieno gas.

La proposta suggerisce di portare questo valore da 250 kW a 350 kW. In questo modo una parte dell’energia prodotta verrebbe indirizzata verso la batteria invece che direttamente alle ruote posteriori.

Il risultato sarebbe una leggera riduzione della velocità massima, ma con un vantaggio importante: meno necessità per i piloti di risparmiare energia durante il giro.

Diverse opzioni ancora in discussione da parte di Williams

Williams ha spiegato che non esiste una sola soluzione definitiva. Le opzioni allo studio sono diverse e potrebbero includere modifiche alla gestione dell’energia, al recupero o alla distribuzione della potenza.

L’obiettivo comune è evitare che le nuove vetture 2026 diventino troppo limitate dalla batteria, mantenendo allo stesso tempo l’equilibrio tra efficienza energetica, prestazioni e spettacolo.

Un tema centrale per il futuro della F1

Il dibattito dimostra quanto sia complessa la rivoluzione tecnica del 2026. Le nuove monoposto introdurranno cambiamenti radicali a motori, aerodinamica e gestione dell’energia, e i team stanno ancora cercando di capire come ottimizzare il pacchetto senza compromettere il racing.

Le discussioni tra squadre e federazione continueranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di arrivare a un regolamento definitivo che garantisca sia sostenibilità tecnologica sia spettacolo in pista.